Paritaria docente: el gobierno provincial quiere un acuerdo que no sea sólo por un mes

En cuanto al plan Asistencia Perfecta , que otorga un bono salarial a los docentes que no falten en todo el mes, no está en discusión ni será parte de la reunión paritaria .

"Hay dos reflexiones: primero no es un tema salarial, no está incluido en el salario. Por lo tanto, no es de competencia paritaria. Y, en segundo lugar, las representaciones gremiales legítimamente plantearon de manera taxativa y contundente que no estaban dispuestos a discutirlo", explicó Goity, y concluyó: "Entonces nos tomamos eso, es una decisión de gobierno y por eso lo sostenemos en ese lugar".