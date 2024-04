El rector de la UNR le pidió a Javier Milei que "baje un poco el tono y se corra de las redes sociales"

Este miércoles, un referente del ámbito educativo que le respondió fue el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci. “ No esperábamos una reacción así del presidente. En todo caso, nosotros tenemos lágrimas de emoción. Lo que sucedió ayer no lo ví en mi vida. Estuve en Buenos Aires y fue impresionante la cantidad de gente diversa que espontáneamente se fue acercando a la plaza de Mayo. Había familias, gente joven, chiquitos. Fue algo maravilloso ”, remarcó.

En declaraciones al programa “Todos en La Ocho”, el titular de la UNR afirmó que la sociedad “siempre es más inteligente que la dirigencia que tiene, y ayer puso las cosas en su lugar". Consideró que la marcha "fue un mensaje para todos que hay que saber leer en su justa dimensión. Fue un mensaje para el oficialismo, porque hubo mucha gente en la marcha que acompañó a este gobierno, pero que ayer dijo 'con la Universidad y la educación no porque son muy importantes para el país'. También es un mensaje para la oposición. No hay que hacer lecturas incorrectas de la marcha. Y también es un mensaje para quienes estamos al frente de las universidades”.

“Es maravillosa la vehemencia en la defensa de la universidad pública, pero eso no quiere decir que no tengamos que seguir provocando transformaciones que son necesarias para la Universidad. Todos tenemos que leer bien lo que pasó ayer, que fue histórico, para no cometer errores. Y ojalá el presidente y las autoridades del área educativa estén con vocación constructiva. Ojalá podamos tener un país más razonable. Nosotros queremos resolver problemas, no generarlos. Espero que esa sea la actitud de todos”, subrayó Bartolacci.

MARCHA PLAZA SAN MARTÍN.jpg En Rosario se vivió una jornada multitudinaria en la plaza San Martín.

El representante de la universidad rosarina también dijo que “es falso” el argumento del gobierno nacional de que las autoridades de las instituciones educativas se niegan a realizar auditorías de fondos o gastos. “Todas esas acusaciones en redes sociales fueron muy injustas. Hubo que explicar lo obvio. Milei no es ingenuo, tiene una intencionalidad, busca desprestigiar a la universidad y así apunta al desfinanciamiento. Las universidades somos auditadas. La ley establece que el organismo competente para eso es la Auditoría General de la Nación. Ese organismo cumple con esa función con recomendaciones de mejoras".

bartolacci.jpg "Desde mi perspectiva hay contenidos que resultan impropios para una institución académica y científica como la nuestra”, señaló el rector Franco Bartolacci.

"También tenemos auditorías internas que son mecanismos complementarios para perfeccionar todo. Los mismos controles que tienen los organismos públicos, los tiene la Universidad pública. No hay ninguna negativa de las universidades a que nos audite, más aún si el gobierno quiere modificar los mecanismos estamos a disposición. No tiene que venir un presidente a recordarnos lo que es responsabilidad nuestra cuando asumimos el cargo de estar al frente de una universidad pública”, agregó.