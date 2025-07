Diputados quiere sesionar este miércoles sobre temas sensibles para el gobierno

De todos modos, para poder concretar la sesión especial se debe guardar una negociación de Unión por la Patria (UP) que también pidió otra sesión especial junto a Encuentro Federal, donde incluyeron la derogación de los DNU sobre cambios en el Banco Nacional de Datos Genéticos, fusión de institutos culturales, y reforma en la Marina Mercante.

De hecho, el pedido de dos sesiones exhibe las diferencias que existe en este heterogéneo grupo opositor que viene trabajando en forma conjunta para rechazar las políticas del gobierno de Javier Milei, para poder coordinar los temas que se impulsarán en esta sesión especial.

Para poder conformar el quórum de 129 diputados, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, y Unión por la Patria, la principal fuerza opositora, deberán alcanzar algún acuerdo para que no se frustre la sesión solicitada para mañana.

DPS pidió la sesión para destrabar el debate sobre los proyectos de financiamiento universitario y de declaración de emergencia del hospital Garrahan, y ahora sumaron otro tema clave como el tratamiento de las retenciones.

En todos los casos se trata de emplazar a las comisiones para poder emitir los dictámenes que permitan luego su tratamiento en el recinto de sesiones. Son temas que generen mayores gastos a las arcas públicas que deben tratar la comisión de Presupuesto, cuyo titular José Luis Espert, no quiere abrir para no generar un impacto en el equilibrio fiscal.

Además de votar los emplazamientos, los opositores quieren debatir un proyecto muy delicado para el gobierno como es la reforma de la ley de DNU, ya que le limitará esa herramienta esencial para su gestión.

En el caso de las universidades deben emplazar a las comisiones de Educación y Presupuesto _que son manejadas por el diputado del PRO Alejandro Finocchiario y Espert_ para debatir un conjunto de proyectos para aumentar los recursos de las Universidades, donde figura una iniciativa integral impulsada por los rectores.

Emergencia para el Garrahan

En cuanto al debate del Garrahan se debe emplazar a las comisiones a Acción Social y Salud Pública _que ya emitió dictamen dado que está conducida por el diputado de UP Pablo Yedlin, de Familia, Niñez y Juventudes _que preside la radical Roxana Reyes_ y de Presupuesto.

El tema de las retenciones debe ser analizado por la comisión de Agricultura _que preside el radical Atilio Benedetti_ que ya viene avanzando con el debate y Presupuesto.

En el último punto del temario hay un tema muy sensible para el gobierno que es la reforma de los DNU, donde el dictamen impulsado por UP, DPS y Encuentro Federal establece que los Decretos de Necesidad y Urgencia solo quedarán vigentes desde su publicación por 90 días y que, en caso de no ser ratificados por ambas cámaras, quedarán anulados.

En la actualidad, la ley de DNU _que fue impulsada durante la gestión de Cristina Kirchner_ establece que un DNU queda ratificado con el aval de una sola cámara.

Por su parte, la sesión impulsada por UP propone derogar los DNU sobre fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano con el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, que ya no serán organismos descentralizados sino que dependerán de la secretaria de Cultura.

Otro punto son los cambios en el Instituto Nacional del Teatro, rechazados por los actores y directores, que denuncian que el organismo perderá autonomía y pasará a depender de la Secretaría de Cultura.

También quieren rechazar la transformación del Banco Nacional de Datos que pasará de ser un organismo descentralizado a un organismo desconcentrado, y pasará a depender de la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Otro punto de ese temario es el rechazo del DNU sobre la Marina Mercante que es rechazado por los gremios del sector porque no obliga a barcos extranjeros a contratar tripulación argentina, flexibiliza el tratamiento de bandera nacional para buques extranjeros y permite a los armadores nacionales suspender temporalmente la bandera argentina