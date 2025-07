Financiamiento universitario: expectativa por el tratamiento del proyecto y presión a los diputados

El rector de la UNR le pidió a los legisladores santafesinos "que no se olviden de dónde vienen" y den quórum. "No hay tiempo para especular", agregó la Federación Universitaria

Si bien el rector reconoció que es probable que el presidente Javier Milei vete la ley, enfatizó: “No funciona un país de esa manera. Pero incluso si lo veta, todo lo que hacemos sirve. Lo insólito es tener que hacer todo esto para conseguir lo obvio: presupuesto para funcionar y salarios dignos para quienes trabajan en la universidad”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Brindis Tv (@brindistv_)

Antes de cerrar, Bartolacci dejó en claro que su defensa no es ciega ni complaciente: “La mía no es una defensa condescendiente de la universidad pública. En muchos aspectos hay que hacerla de nuevo, pero en base a lo bueno que hemos construido. La palabra auditoría es recurrente y no hay ente público más auditado que las universidades nacionales, y está bien que así sea. No hay discusión respecto de ese tema. Hay que despejar eso y resolver lo importante”.

>>Leer más: La UNR reiteró que el cobro de un arancel estudiantil sería de "imposible aplicación"

El mensaje de la Federación Universitaria Argentina

Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), se expresó en sus redes sociales en la antesala de un día importante para toda la comunidad estudiantil.

"Mañana hay sesión especial en la Cámara de Diputados, buscamos emplazar las comisiones de Presupuesto y Educación para discutir la Ley de Financiamiento Universitaria. Necesitamos que los diputados que dicen estar comprometidos con las UUNN den quórum. No hay tiempo para especular", escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JoaqoCarvalho/status/1940100132617253062&partner=&hide_thread=false Mañana hay sesión especial en @DiputadosAR, buscamos emplazar las comisiones de Presupuesto y Educación para discutir la Ley de Financiamiento Universitaria.



Necesitamos que los diputados que dicen estar comprometidos con las UUNN den quórum.



No hay tiempo para especular. — Joaquín (@JoaqoCarvalho) July 1, 2025

El proyecto puede consultarse en el sitio web del CIN, donde también se puede sumar la firma en apoyo a la iniciativa. Además de actualizar los gastos de funcionamiento y los salarios de acuerdo con los índices oficiales de inflación, el proyecto crea una asignación específica de la recaudación impositiva nacional al sistema universitario, a la que denomina “Proporción Universitaria”. También se propone un incremento progresivo de la inversión en educación superior, con una meta que apunta al 1% del PBI en 2026 (actualmente ronda el 0,6%) y pretende llegar al 1,5% en 2031.