Manuel Adorni dejó abierta la posibilidad de ser candidato a presidente en un futuro El vocero presidencial reveló que ocupará el lugar que Javier Milei le pida y habló de la posibilidad de sucederlo en el cargo 1 de julio 2025 · 17:56hs

El vocero presidencial y legislador porteño electo, Manuel Adorni, dejó abierta la posibilidad a protagonizar una potencial candidatura presidencial en el futuro al sostener que “no se puede cerrar ninguna puerta”.

“No podría cerrar la puerta porque la historia del último año y medio me marca que no se puede", sostuvo en declaraciones a DNEWS, la señal de noticias de Latinoamérica para la región, y aclaró: “Hoy voy a estar donde el presidente me pida que esté”.

Pese a sus intenciones, el funcionario aclaró que la decisión la tomará Javier Milei junto a las autoridades de La Libertad Avanza, aunque se encargó de aclarar que no configura un desafío personal.

“A priori la respuesta es no, pero no hay que olvidarse que fui a hacerle una nota al presidente electo y salí de la nota siendo vocero", recordó, y sumó: "Entonces hacer futurología en este plano es muy complejo porque yo me sumé a un proyecto, no me sumé a un cargo”.

>>Leer más: El gobierno apelará la cautelar que frenó la eliminación del Día del Empleado Público

El flamante legislador electo por la fuerza libertaria deberá asumir el próximo 10 de diciembre luego de haberse impuesto en los comicios porteños con el 30,13% de los votos (487.909). En segundo lugar quedó el candidato peronista Leandro Santoro, con el 27,35% de las voluntades (442.802) y en tercer lugar la diputada Silvia Lospennato (PRO), con el 15,93% de los votos (257.861). "¿Qué voy a hacer yo dentro de dos meses, un año, diez años? No lo sé", confesó, y amplió: "Si la historia me pone en algún otro lugar, lo voy a hacer bajo la misma línea de siempre. En 20 años quiero vivir en un país normal, con futuro, donde mis hijos sean felices y quienes me rodean tengan expectativa en el futuro". Asimismo, aclaró: "Nosotros no nos sumamos a una estructura de poder, nos sumamos a una idea de libertad que estamos aplicando cada uno desde su rinconcito y desde su escritorio". "Eso va a ser así, siempre, y el día que no queramos hacerlo más o nos cansemos, o pensemos que no podemos aportar más nada, nos vamos a ir a nuestras casas", insistió. Por último, el vocero reveló que cuando el mandatario le pida que dé un paso al costado, retomará su trabajo en los medios de comunicación. "Cuando el presidente me diga: Manuel, hoy no podes aportar más nada al camino que estamos haciendo, me voy a ir feliz a mi casa y volveré a hacer la radio que amo y volveré a mis programas de streaming y a tener otra vida en otro ámbito", concluyó.