Holan, tras el empate de Central con Godoy Cruz: "Más que huevo hay que tener juego"

Ariel Holan no tiró la pelota afuera tras el 1 a 1 ante Godoy Cruz en el debut en el torneo Clausura. Reconoció la sensación de "tristeza" tras el empate agónico del Tomba. "No tuvimos tantas chances de gol, pero fueron las justas para este tipo de partidos y no lo pudimos ganar. Nosotros tenemos que crecer mucho como equipo. Hay que mejorar el ingreso a campo rival y eso es parte de nuestro trabajo. Es más frustración de no poder encontrar el camino. Esto no es un tema de huevo, huevo, huevo; sino de juego, juego, juego y con variantes. Es lo que tenemos que buscar y lo estamos haciendo", asumió el técnico de Central.