Condenan por fraude al acusado de balear a un abogado en el centro

El viernes empezará a ser juzgado un hombre de 41 años imputado de haber intentado asesinar al abogado Guillermo Peyrano, ex decano de la facultad de Derecho de la Universidad Católica, que recibió un balazo por la espalda en pleno Paseo del Siglo, en 2016. El acusado de disparar se llama Alejandro Mercado y ayer le confirmaron una condena a tres años de prisión por intentar un fraude para quedarse con dos campos valuados en 14 millones de dólares.

La acción por la que fue condenado Mercado fue tomada como posible detonante del atentado contra Peyrano. Ocurre que el ex decano de la UCA fue quien descubrió la estafa con campos por la que fue condenado Mercado ya que la víctima del fraude para quitarle sus propiedades era su consuegra. La fiscal de Homicidios Marisol Fabbro sostiene que Mercado habría baleado a Peyrano por poner al desnudo su intento de estafa.

El año pasado el juez Julio Kesuani condenó a tres años de prisión condicional a Alejandro Mercado y a su madre, Norma Lorenzetti. Los habían acusado de intentar quedarse con dos campos en Cañada de Gómez que totalizaban 398 hectáreas y un departamento en avenida Libertad al 300 de Rosario. La tasación realizada en 2010 por la suma de estos inmuebles superaba los 14.500.000 dólares pero el boleto firmado por la cesión era por 260 mil dólares.

La dueña reconocida de esas propiedades es Angela A., consuegra de Peyrano, quien se presentó a la Justicia para decir que habían querido sacarle sus inmuebles con documentación falsificada que invocaba hechos inexistentes. La mujer dijo que jamás quiso vender, que esos campos eran su fuente de ingreso, que habían pertenecido a sus padres y que pretendía que sus hijos continuaran en la actividad.

La jueza Patricia Bilotta no procesó por ese delito a Mercado y a su madre. Lo hizo porque esta mujer, según la jueza, estafó en su buena fe a un juez civil al iniciar una demanda de escrituración en su favor de bienes que nunca habían sido vendidos y sin saber que los documentos estaban falsificados rubricó medidas en favor de lo que pedían los acusados.

Precios irrisorios

Varios testigos dijeron que jamás se enteraron de que Angela A. quisiera desprenderse de sus bienes. Ella misma afirmó que no era posible que hubiera dado la posesión del departamento en Rosario el día de la firma del boleto de compraventa (13 de diciembre de 2010) ya que entonces su madre vivía allí con otras tres personas. Alegó que jamás oyó nombrar a Norma Lorenzetti o Alejandro Mercado. "No vendí, no tengo necesidad de vender, no se me ocurrió", declaró en el juzgado. Y un perito calígrafo señaló que las firmas y aclaraciones en el boleto de compraventa no fueron realizadas por Angela A.

Ayer, en la audiencia, el abogado querellante Walter Stramazzo dijo que el escrito no existió porque la venta fue falseada y adujo que no hubo encuentro entre Lorenzetti y la consuegra de Peyrano porque la mujer jamás quiso vender. "Estamos discutiendo un hecho que no existió", dijo Stramazzo.

El fiscal Gonzalo Fernández Bussy argumentó en ese sentido y destacó lo irrisorio del precio de traspaso. Los camaristas Carlos Carbone, Javier Beltramone y Carina Lurati avalaron por unanimidad las condenas.