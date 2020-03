Una pareja de Arroyo Seco quedó varada en Cancún y no obtienen respuestas

El caso de Emiliano y Lucrecia, una pareja que vive en Arroyo Seco y quedó varada en México, seguramente es el mismo que atraviesan varios argentinos que aún no pudieron regresar al país. Por ahora tienen cómo bancar la estadía porque decidieron acortar unas breves vacaciones, pero saben de varios compatriotas que hace días están en el aeropuerto de Cancún esperando respuestas. Y no pierden la esperanza de que pronto las tengan, porque confían en lo que está haciendo el Estado con los vuelos de Aerolíneas Argentinas.

Emiliano Ludueña tiene 33 años, es rosarino, ingeniero civil y "por primera vez" se subió a un avión para este viaje. Lucrecia Gonzalez es santafesina, trabaja en el sector administrativo de la salud y es técnica en relaciones públicas. Viven juntos en Arroyo Seco.

"Nosotros debíamos volver el 27 y, por lo que estaba pasando en Argentina, decidimos con mi novia anticiparnos. Por eso cambiamos el pasaje de Copa Airlines para el lunes (mañana), pero el viernes nos llegó un mail avisando que se cancelaba y no hay reprogramaciones", explicó desde Cancún. "Por suerte teníamos alojamiento pago hasta el 27, pero sabemos de muchos argentinos que ya terminaron su estadía, se están quedando sin dinero y están dando vueltas en el aeropuerto", comentó.

2020 03 22 cancun aeropuerto

De hecho, "hay una pareja de rosarinos que hace 6 meses están en México y justo debían volver ahora. Se les venció la visa, no tenían dinero y dormían en la plaza del aeropuerto", relató Emiliano. El rosarino contó que plantearon la situación en Cancillería y que les contestaron, pero como México no está declarado país en riesgo "no es zona para vuelos de repatriación". Igual, "dejaron los contactos y nos dijeron que estaban tratando de solucionar el problema".

La cancelación de Copa Airlines "es la misma que le pasó a viajeros de Latam, Avianca y Aero Mexico. Esta última compañía hace 10 días canceló vuelos y, como tiene convenio con Aerolineas Argentinas, los fue derivando ahí. En cambio otros cancelaron en Aero México, compraron en las otras compañías y también les cancelaron", señaló. Y reflexionó: "Si lo hubiéramos sabido, no veníamos". Y explicó que las cancelaciones obedecieron a que "Panamá cerró su aeropuerto y son todos vuelos que hacían escala ahí".

Pese a la situación que atraviesan, Ludueña apuntó que "en estos momentos de crisis hay que decir: qué bueno que Aerolíneas Argentinas sea del Estado. Sé que están buscando argentinos por todos lados. Si fuera privada no haría lo que está haciendo. Eso es el Estado", y confió en que pronto les toque a ellos. "Sé que va a hacer así y ojalá el día de mañana podamos retribuírselo".