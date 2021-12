Vizzotti pasó por Santa Fe pero no hubo precisiones sobre el pasaporte sanitario

De visita en la provincia, la funcionaria nacional no puntualizó cuándo se implementará el pase ni cuál será su alcance. "Buscamos poner en relevancia el esquema de vacunación completo", enfatizó

Había expectativas de que hoy, en Santa Fe, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti , ofreciera más detalles sobre el pasaporte sanitario que el gobierno nacional implementaría en breve para poder asistir a eventos masivos y que podría exigir tener dos dosis de la vacuna contra el Covid para el ingreso a distintas actividades masivas. Sin embargo, no se habló de fechas ni de los alcances puntuales.

En una conferencia de prensa que ofrecieron en forma conjunta Vizzotti y la ministra de Salud de Santa Fe Sonia Martorano, esta última insistió en que la provincia adherirá a lo que disponga la Nación en este punto. “Esperamos la regulación nacional y vamos a adherir. Inicialmente se exigirá en megaeventos”, dijo la ministra provincial, que inmediatamente agregó: “Esto no tiene nada de restrictivo sino que son pases habilitantes”.

Martorano mencionó que “teniendo en cuenta el 100% de aforo en las canchas, en los recitales y otros eventos culturales la manera de sostener esto (el momento epidemiológico de bajos casos de Covid) es el pasaporte sanitario. Todas las cámaras (las que agrupan a distintos rubros) nos van a apoyar. En principio será para eventos más masivos y luego se extenderá seguramente a otras actividades”, sostuvo.

Vizzotti, en tanto, exaltó la gestión de todos los integrantes de los equipos de salud santafesinos que contribuyen a diario a la campaña de vacunación contra el Covid ya que, dijo, “Santa Fe está por encima de la media nacional en cuanto a cantidad de personas vacunadas”.

El encuentro se dio hoy en la ciudad capital en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Dr. Emilio Coni (dependiente del Malbrán), que cumplió 60 años, un acontecimiento que ambas funcionarias destacaron por su importancia para el sistema público de salud.

“Nos llena de orgullo que esté presente nuestra ministra de la pandemia, nuestra capitana, quien ha sido nuestra guía”, dijo Martorano al presentar a Vizzotti, a quien felicitó en más de una oportunidad por su apoyo a las provincias durante la crisis del Covid.

Después de recorrer el instituto (que se dedica al abordaje de distintas enfermedades respiratorias, no sólo tuberculosis), pasaron por el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) y un centro de salud donde se entregó el botiquín familiar número 4 millones.

También se acercaron a presenciar el desarrollo del operativo de vacunación que se lleva adelante en la capital santafesina ubicado en la denominada Esquina Encendida.

Esquemas completos

Martorano puso el acento en el desarrollo de la campaña de vacunación contra el Covid en la provincia y aseguró que el 74% de los santafesinos ya tienen dos dosis. “Y este no es nuestro techo porque estamos en pleno operativo”, remarcó.

También mencionó que está marchando “muy bien” en la franja de 3 a 11 años y que en la última semana hubo más inscripciones: “El 70% ya tiene una dosis y entre los adolescentes, de 12 a 17 el 85%”.

También repasó otros números, que mostró con entusiasmo: “Se está avanzando con la tercera dosis en los mayores de 70. Hay que tener en cuenta la edad y que hayan pasado seis meses de la segunda dosis”.

“Además tenemos el megaoperativo en residencias geriátricas. Hay 12 dispositivos móviles en toda la provincia y se alcanzará a 535 residencias, 20 mil personas entre residentes y el personal que trabaja en dichos ámbitos”.

Avance de Omicron

Sobre la posible obligatoriedad de las vacunación en todas las edades ante el avance de la variante Omicron en distintos lugares del mundo, Vizzotti aclaró: “Por el momento no pensamos en obligación”.

Dijo que a nivel internacional y nacional se están analizando los alcances de esta variante, que aún no se detectó en la Argentina y señaló que “los casos reportados en otras partes son por ahora leves pero eso no significa que no tengamos que seguir muy de cerca el tema de la vacunación”.

Manifestación

En la puerta del Instituto donde se encontraban Vizzotti y Martorano junto a otros funcionarios nacionales y provinciales del área de Salud un grupo de personas se manifestó con carteles en contra del pasaporte sanitario.

Entre quienes encabezaron la protesta se pudo ver al médico Mariano Arriaga quien supo protagonizar distintos incidentes cuando junto a un grupo de colegas e integrantes de la sociedad civil armaba reuniones en contra de la de vacunación para mitigar los efectos de la pandemia.

De hecho, Arriaga tiene prohibido por la Justicia participar e incentivar este tipo de manifestaciones.

Ante una consulta periodística sobre este tema la ministra de salud nacional dijo: “Son pocos pero hacen ruido” y profundizó la respuesta con números: “La adherencia a la campaña es muy buena, tenemos el 92% de argentinos vacunados con una dosis”.

Al mismo tiempo instó a los que no completaron los esquemas a hacerlo lo antes posible por el bien personal y común. “Los que tienen entre 18 y 39 se pusieron la primera pero muchos no asistieron al segundo turno. Les pedimos que lo hagan”.

“La idea es que todos tengamos esquemas completos y quienes transitaron más de seis meses de la segunda dosis reciban el refuerzo. Más de 500 mil personas se lo han aplicado. En total, las terceras dosis (entre refuerzo y adicional) alcanzan a un un millón y medio de argentinos”.