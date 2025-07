¿Qué empresas adoptaron inteligencia artificial en Santa Fe?

“Hay actividades que tienen tareas que son reiterativas y repetitivas que se ven afectadas o están amenazadas porque este fenómeno viene a reemplazarla. El Estado si va a construir una legislación justa, ética, eficiente, tiene que estar mirando cómo puede auditar la utilización de esos algoritmos para que no estén atravesados por sesgos que discriminen o que afecten a una población que no tenga recursos, que no tenga posibilidades de reinventarse frente al mercado laboral”, apuntó Zignago.

El referente de la secretaría de Trabajo de la provincia explicó que el fenómeno de a IA “atraviesa a todos” y resaltó que “seduce por desconocimiento o por una excesiva expectativa respecto de las soluciones que puede ofrecer”.

“Nosotros pudimos institucionalizar después de un trabajo coordinado con dos provincias más, Entre Ríos y Cordoba, una instancia técnico-política donde vamos a monitorear, a generar conocimiento, a generar datos e información que nos permita analizarlo para la toma de decisiones públicas. De esto hay muchas instituciones, muchas personas que opinan y hablan. A nosotros nos toca la parte de poder brindar y suministrar a quienes son los decisores políticos la información suficiente para que esas decisiones que vayan a tomar en relación a este fenómeno que ya se avizora como la cuarta revolución industrial puedan estar ordenadas en el diseño de provincia o de país que queremos“, resaltó.

Inteligencia artificial en los procesos laborales

Sobre las principales problemáticas a trabajar Seisas destacó que es fundamental lograr el diseño de las herramientas digitales de inteligencia artificial para poder aportarle al mercado laboral un proceso de transición ordenado.

“Si bien sabemos, porque hay estudios de este mismo año incluso que indican que hay una tasa de reemplazo de tareas que sigue siendo baja, la realidad es que a más del 55% del empleo formal registrado en Argentina, son más de 3 millones y medio de personas, las va a afectar en alguna medida la inclusión de la inteligencia artificial dentro de los procesos laborales. A la parte legislativa le toca diseñar las herramientas adecuadas para ir a un proceso de transición ordenada en el reemplazo y ver en qué segmento laboral tiene un mayor impacto y en qué segmento tiene un menor impacto. En la alta especialización tiene un impacto altísimo. En las tareas de baja especialización que requieren sí o sí habilidades humanas tiene baja tasa de reemplazo. Nosotros tenemos que ver cómo armonizamos todo eso y eso es parte del desafío que se ve reflejado en esta reunión", señaló.

>> Leer más: Bolsas y mercados rechazan la eliminación de exenciones a las Sociedades de Garantías Recíprocas

El Observatorio se propuso abordar cinco mesas de trabajo condiciones laborales y transición justa; análisis normativo y regulación laboral; seguridad social y protección laboral; formación y capacitación para el empleo; e higiene y seguridad laboral. Como primera medida del Observatorio se decidió la elaboración del relevamiento "Adopción de IA y transformación laboral en la Región Centro", para conocer cómo las empresas de todo tamaño y sector económico de las tres provincias están adoptando -o proyectan hacerlo- las tecnologías de IA.

aer.jpg

Zignago aprovechó para hacer referencia al inicio de la Convención Constituyente y la importancia de que se aborde la transformación que implican las nuevas tecnologías.

“Hoy estamos en un día histórico para la provincia, inicia la convención constituyente donde vamos a diseñar una provincia y un modelo de Estado donde seguramente este fenómeno va a estar presente. No puede no estar presente. Ahí sí seguramente se va a hablar de la inclusión digital, se va a hablar probablemente de la regulación, el legislativo tiene mucho que dar porque primero el Estado no puede perder la potestad, la soberanía digital que debe ostentar. Y segundo, que debemos ir hacia un proceso donde esa regulación sea justa, equitativa y eficiente, porque tampoco vamos a contraponer u oponernos a la transformación digital producto de los miedos que pueda generar. Queremos desde el observatorio con diálogo social, con las universidades, con las instituciones, poder generar el mayor y el mejor conocimiento para la toma de las decisiones”, resaltó al tiempo que recordó que el tema de la conectividad como derecho es otro de los temas fundamentales.