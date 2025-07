Tomás Jacob: "No hay que volverse locos, fue un partido de pretemporada para ajustar la preparación"

“Hacía un calor bárbaro, muy pesado y parecía que jugábamos en la altura”, se sonrió Jacob, “pero me sirvió, me gusta jugar en varios puestos porque además sé que hay gente mirando, y me sentí bien”.

En relación a la posición que le tocó jugar, distinta a la que terminó disputando en el Apertura, más en el mediocampo junto a Ever Banega, Jacob explicó que “Cristian me lo pidió porque Alejo Montero está suspendido. Capaz que arranque en esa posición”.

Y en relación a una posible transferencia, el defensor-volante leproso apuntó que “tuve varios Zoom con algunos clubes pero no hay nada concreto. Hay posibilidades de salir o de quedarme, pero tengo la cabeza acá”.

“Quiero salir campeón con Newell’s, campeón de la Copa Argentina y por eso tengo la cabeza acá. Soy chico todavía y son cosas que hablo con mi psicólogo, lo estoy tomando muy bien”, resumió .

El regreso de Barlasina

Williams Barlasina regresó a Newell’s después de su préstamo a Aldosivi y lo subieron enseguida al avión. Y se puso bajo los tres palos ante Mazatlán, ante la ausencia de Keylor Navas luego de jugar la Copa Oro de la Concacaf con la selección de Costa Rica. Tapó dos muy buenas en el inicio del complemento.

Tuvo intervenciones importantes que permitieron al equipo mantenerse en partido. Y fue otro de los que habló al finalizar el partido. “Queríamos ganar, pero no pudimos. Estaba muy pesado, eso nos costó pero no es excusa. Lo positivo fue que vamos agarrando ritmo y fuimos ordenados”, describió tras el cotejo.

“En lo personal, estoy muy contento. A dos días de volver me tocó jugar y me encanta esta oportunidad, lo que estoy viviendo. Es el club que me vio crecer, Fabbiani me dio confianza y se la devolví en la cancha”, resumió.