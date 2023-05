Russo pone lo mejor para el debut canalla en Copa Argentina

Miguel Russo no quiere dar ningún tipo de ventaja y por eso pondrá en cancha lo mejor que tiene.

Miguel Angel Russo no entiende otra forma de leer el partido ante Central Norte de Salta, por Copa Argentina, que no sea bajo el concepto de “lo más importante” que tiene Central por estos días. Por eso la decisión del entrenador de poner en cancha lo mejor que tiene y no confiarse en la diferencia que, en los papeles, hay entre uno y otro equipo. Así, el canalla irá prácticamente con el mismo equipo que viene de ganarle a Defensa y Justicia, a excepción de Carlos Quintana, quien se quedaría afuera por lesión y de ser así, en su lugar estaría Juan Cruz Komar. El potencial tiene que ver con que Russo incluyó a Quintana entre los concentrados, pero también están Komar, Facundo Agüero y Kevin Silva.