El respaldo a tiempo para Franco Colapinto y todo lo que hizo para merecer su lugar en la Fórmula 1

Además, ya Gasly había completado el segundo intento, no pudo superar el del primero con la misma estrategia y se mantenía atrás del argentino. Por eso, porque ya antes de pasar por el ingreso a la calle de boxes, se sabía que Colapinto no podía mejorar, no se entendió porqué su ingeniero no le indicó abortar el giro y guardarse para el tercer intento con goma blanda nueva.