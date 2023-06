Newell's: el futuro de Willer Ditta continúa en el centro de la escena

La negociación entre Newell’s y Cruz Azul sigue en pie. La sensación es que la estadía de Willer Ditta en el parque Independencia tiene fecha de vencimiento. Que algo se rompió. Fue el propio jugador el que pidió no estar el viernes último ante Huracán. Al menos es lo que explicó el entrenador leproso, Gabriel Heinze y eso, se sabe, no cae bien en los hinchas.

“Fue una decisión de él no estar con nosotros. Él decidió no participar de este partido. Tuve varias charlas con él”, dijo el Gringo, que no ocultó la situación luego del 1 a 1 ante Huracán. De esta manera, desde el cuerpo técnico al menos no se intento proteger de alguna manera al jugador ante la situación de la posible venta.