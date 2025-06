Pablo Javkin y el ausentismo en Rosario: "Tenemos un mensaje claro que hay que revertir"

"Habíamos optado por algo que no es muy común: no participar de la grieta nacional, no insultar, no agraviar, no descalificar a ningún contendiente", apuntó la máxima autoridad municipal. Luego señaló que el mayor capital de la funcionaria fue "el trabajo y no el conocimiento". Dentro de la comparación con los rivales, subrayó que el concejal Juan Monteverde se presentó "seis o siete veces" a elecciones y el periodista Juan Pedro Aleart es una de las caras más conocidas de la televisión rosarina.

El intendente remarcó que las tres listas quedaron dentro de un rango de cinco puntos porcentuales de diferencia. De acuerdo a su análisis, Labayru podría haberse impuesto "si hubiera votado más gente" o si la campaña hubiera durado "un tiempito más".

Javkin planteó que la postulación de la funcionaria siguió una estrategia totalmente distinta a la de sus adversarios y dio sus frutos. "Elegimos el camino más difícil. Tuvimos un respaldo importante y no tenemos dudas sobre lo que viene", aseveró.

El intendente se refirió al futuro de Rosario

A partir del próximo recambio en el Palacio Vasallo, el titular de la Municipalidad anticipó un debate político con dos posturas radicalmente opuestas. En línea con los discursos de la última campaña, expresó: "Rosario va a confrontar entre lo que vivimos, que por suerte estamos dejando atrás, y lo que estamos haciendo, una Rosario cada día más fuerte y orgullosa de sí misma".

El oficialismo dejará de tener mayoría propia en el Concejo desde diciembre y contará con 11 representantes en un cuerpo de 28. Frente a este escenario, el funcionario quiere generar "mucho diálogo" con los ediles electos, sobre todo en lo que atañe a los "temas concretos de la ciudad". Además ponderó la "minoría consolidada" que conserva Unidos en el recinto.

Dentro de su agenda, Javkin destacó la posibilidad de modificar la carta orgánica del gobierno local, la necesidad de incrementar el suelo de uso industrial y densificar las zonas urbanas con un criterio sustentable. En cuanto al perfil del resto de su segundo mandato, se ubicó entre dos extremos: "Ni los que quieren fundir al Estado ni los que quieren fundir a la gente".

Javkin celebró el triunfo de Unidos en los barrios

La lectura de los resultados dejó conforme al intendente, no sólo por los números. "La geografía de la elección de ayer también es muy importante para nosotros. Demuestra que empiezan a asomarse muchas obras que se les debían desde hace mucho tiempo a los barrios", manifestó.

El jefe del municipio destacó que Unidos fue la fuerza más votada en Las Flores, Hume, Tío Rolo y Villa Banana. También mencionó que el oficialismo estuvo muy cerca de imponerse en Empalme Graneros.

Javkin consideró que los proyectos de infraestructura de su administración son la clave para seguir creciendo de cara a los comicios de 2027. "No me voy a distraer ni un minuto de mi trabajo", aseguró.

El intendente consideró que todavía "falta mucho" para ver ciertos resultados de su gestión al mando en el Palacio de los Leones porque muchas reformas recién están empezando. En este sentido, señaló: "Es el peor momento. La obra molesta, ensucia, pero luego asoma. Nosotros tenemos un plan que seguimos día a día con el gobernador Maximiliano Pullaro y vamos a intensificarlo de acá a lo que queda para no volver atrás".