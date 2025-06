Juan Monteverde: "El desafío principal para 2027 es lograr que vaya más gente a votar"

El concejal que fue reelecto en los comicios de ayer se refirió al bajo porcentaje de votantes. "Si se rompe el vínculo entre políticos y ciudadanos, la sociedad no mejorará", afirmó.

El referente de Ciudad Futura explicó “después de mucho trabajo, de mucha insistencia, ayer pasó algo que hacía 30 años que no pasaba en Rosario. Que la oposición gane las elecciones. Se rompió la idea de que hay una sola fuerza que puede gobernar Rosario. Ayer, en el mismo día, les ganamos al intendente, al gobernador y al presidente. Eso es una muestra de que hay una mayoría de rosarinos que quieren otra cosa y no tengo dudas de que en 2027 Rosario va a cambiar de signo político”.

En declaraciones a LT8, Monteverde agregó que “en este espacio político no solo confluimos Ciudad Futura y el 99 por ciento del peronismo, estuvieron los movimientos sociales y de mujeres. En términos políticos e ideológicos es un frente muy amplio. Por fuera quedaron dos candidatos (Roberto Sukerman y Lisandro Cavatorta) que si hubiesen aceptado la invitación hubiésemos ganado la elección por más de 40 puntos y la diferencia hubiese sido mayor. Por eso los convoqué a que trabajemos juntos y creo que en 2027 lo vamos a hacer”, destacó.

Embed - JUAN MONTEVERDE y su ANÁLISIS DE LAS ELECCIONES

Monteverde también hizo hincapié sobre el bajo porcentaje de votantes que se verificó en Rosario, donde solo se presentó a sufragar el 48 por ciento del padrón. Y le habló a la gente que no fue a votar. “De los que fueron a votar, la mayoría nos eligió a nosotros contra todos los poderes que nos enfrentamos. Pero hay otra mayoría que no fue a votar, y yo tomé el compromiso de que en estos dos años, vamos a ir a convencer a esa mayoría que hoy está enojada o defraudada con razón, porque son muchos años de desilusiones, de promesas incumplidas”.

“Hay que ir a buscar a esa gente para decirles que en 2027 hay cosas importantes en juego, y que votar puede hacer nuestras vidas mejor. Que la gente no vaya a votar es lo que se está desvirtuando de la política. Es la mayoría que cree que no hay relación entre los que están arriba en el palacio y lo que pasa en lo cotidiano. Mientras ese vínculo esté roto, no hay expectativa de mejorar a nuestra sociedad. Si la política empieza a hablar menos de los problemas de los dirigentes y de los acuerdos, y empieza a hablar más de los dolores y de los anhelos en la vida cotidiana de la gente, creo que vamos a lograr mayor participación. Ese el desafío principal”, agregó Monteverde.