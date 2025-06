Newell's sumó garra charrúa: "Clasificar a los play-offs en el Clausura es una obligación"

Contó que fue clave la charla con Cristian Fabbiani para llegar al Parque, que juega de volante central pero que también conoce otras posiciones del campo, que se identifica con la garra charrúa y que todo está focalizado en el inicio del torneo “porque en el Clausura terminar entre los ocho primeros para jugar los play-offs es una obligación”. Y además relató que si bien todavía falta y va paso a paso, en el clásico de la sexta fecha si le toca enfrentar a Angel Di María lo va a marcar con enjundia como a cualquier rival: “Se lo respeta, pero después somos once contra once”.

—Mis primeros días fueron muy lindos, la verdad que lo poco que voy conociendo de la ciudad me va gustando. Y en cuanto al club también, me encontré con un lindo grupo y buena gente. Y creo que podremos tener un lindo semestre.

La charla con Fabbiani para venir a Newell's

—Te llamó Fabbiani y no dudaste en venir a Newell’s.

—Sí. Cuando estábamos terminando en Gimnasia llegó su llamado. Hablé con parte del cuerpo técnico y luego con Cristian. Y con lo poco que hablamos creo que vamos los dos por la misma línea, así que fue fácil la decisión.

—El Ogro es muy carismático, ¿qué palabras usó para que elijas al rojinegro?

—Me gustó mucho su ambición. Uno también es ambicioso, quiere pelear cosas, cuando vamos los dos por el mismo lado eso es lo más importante.

—¿Es un DT que les exige mucho en los entrenamientos porque en la cancha no para de dar indicaciones?

—Es un cuerpo técnico que está a disposición del jugador, todos son parte y están trabajando. Los entrenamientos son intensos, pero tampoco están todo el tiempo machacando al jugador. Creo que quieren generar un buen ambiente, buenas relaciones y lo van llevando por ese lado. Eso a mí en lo personal me gusta mucho.

—¿Cuáles son tus características y dónde te movés en la cancha?

—Me defino como un cinco posicional, que jugué también de interno, de ocho o de diez, o además cumplí la función de zaguero, soy un jugador que le puede aportar un balance defensivo al equipo y de salida también. Trato de participar en todos los aspectos del juego.

—Estuviste en los amistosos. Una de las premisas de Fabbiani es que cuando el equipo no tiene la pelota todos corren y colaboran, nadie tiene coronita. ¿Te identificás con ese estilo de juego?

—Sí. Me gusta que todos estemos comprometidos. Si bien hay jugadores que pueden aportar más del lado de la creación con la pelota y otros más desde lo defensivo, que todos estemos participativos en todas las facetas del juego creo que es muy importante.

La garra charrúa de Martín Fernández Figueira

—Los uruguayos tienen la cualidad de ser aguerridos, ¿vos vas por esa línea?

—Creo que me identifico con eso. Me gusta lo que es jugar no al límite, pero si dejar todo y que mis compañeros y los demás se sientan bien representados.

—Conocés al fútbol argentino por haber jugado en Gimnasia. ¿Hay mucha diferencia con el uruguayo, qué es lo que más te llamó la atención?

—Creo que la diferencia es la dinámica, quizás lo que es el contexto ayuda mucho, por lo que es la gente. En Uruguay se para mucho el juego y acá se deja jugar más. Con lo que me encontré es con un fútbol muy dinámico, bastante físico también, eso es lo que más noté.

—Compartís plantel con Ever Banega, un volante creativo, ¿te llamó la atención alguna característica de él en estos primeros entrenamientos?

—Es un jugador que uno lo ha visto mucho por la tele. Pero en el día a día te sorprende un poco más lo que son las cualidades técnicas que tiene. A mí en personal me quedó eso de estos primeros días que compartimos.

—¿Debés tener ganas también de conocer al arquero Keylor Navas para cuando se sume al grupo?

—Sí, obvio. Tener compañeros de esa jerarquía, que lograron tanto en el fútbol y con una carrera tan consolidada, la verdad es que uno quiere compartir momentos con ellos. Eso también te genera expectativa para todo lo que viene.

—¿Te tocó venir con Gimnasia al Coloso en el torneo pasado?

—No me tocó, cuando jugamos con Newell’s fue en el bosque y no pude jugar por las amarillas.

—¿Entonces querrás conocerlo lleno de hinchas leprosos cuando jueguen de local?

—Sí. Me han hablado muy bien de lo que es Coloso y la gente, así que se podría decir que tengo un poquito de ansiedad o de ganas de arrancar y poder vivir eso que tanto me han contado.

—El objetivo tuyo será terminar bien la pretemporada, tener una buena gira por México y ver si para el inicio del torneo te podés meter en el equipo o al menos estar disponible para Fabbiani. ¿Es así?

—Sin dudas. Si bien ahora ir a México es muy importante, todo es para seguir preparándonos porque lo más importante es cuando arranque el torneo. Creo que hicimos una buena preparación. En lo personal me vengo sintiendo muy bien. Así que hay que tratar de seguir por esta línea y que cuando llegue el momento estar preparado de la mejor manera.

MF.jpeg “Creo que tenemos que pelear los dos frentes”, dijo sobre el Clausura y la Copa Argentina.

El apasionante clásico rosarino

—¿Ya te contaron del clásico, de cómo se palpita en la ciudad, de la pasión con la que se vive?

—Sí, un poco me han comentado (risas). De esta locura que hay acá en todo. Y es lindo eso, a mí como jugador me gusta un poco eso, obvio que sin irme al extremo. Pero lo que es la pasión de la gente me gusta.

—El clásico es en la sexta fecha en la cancha de Central, puede llegar a estar Ángel Di María y tal vez lo tengas que marcar. ¿Un motivo extra para prepararte hasta que llegue ese partido?

—Sabemos que los clásicos son partidos aparte sin importar el jugador que esté del lado de ellos. Primero hay que enfocarnos en las primeras fechas, si bien el clásico es importantísimo y un partido aparte, hay que ir paso a paso y cuando llegue el momento se verá.

—¿Y si te toca marcar a Di María se lo trata como a cualquier otro y se pone la misma enjundia en pos de quitarle la pelota?

—Si (risas). Se lo respeta, pero después somos once contra once.

—Te iniciaste en Liverpool, pasaste a Boston River de Uruguay y luego llegaste a Gimnasia de La Plata.

—En Liverpool debuté y estuve varios años jugando ahí. Y luego pasé a Boston River, donde seguí con mi crecimiento y pude consolidarme con la regularidad que yo quería. Y desde allí se da mi paso por Gimnasia con el DT Marcelo Méndez que ya lo había tenido en Liverpool, me había ido muy bien y habíamos salido campeones.

El ciclo de Bielsa en Uruguay

—Marcelo Bielsa, uno de los máximos ídolos de Newell’s, ahora dirige la selección de Uruguay. ¿Cómo ves su proceso al frente de la Celeste?

—Creo que ha hecho un buen trabajo en la selección. Viene haciendo las cosas muy bien, hubo un traspié a lo último, pero creo que ha hecho un gran trabajo y se ha notado su impronta. En el Mundial le irá muy bien también a la selección.

—Estuviste en selecciones juveniles, ¿soñás con algún día estar en la mayor?

—Hice todo el proceso sub-20 y cuando faltaba un mes para el Sudamericano se suspendió por el Covid y no se jugó más. Me quedó la espina de no poder competir oficialmente. La selección es el anhelo de cualquier jugador y es mi sueño personal. Pero primero hay que hacer las cosas bien en el club y ojalá algún día se pueda dar.

—Firmaste en Newell’s por tres años, ¿cuál es tu objetivo en el club?

—Ahora lo primero es afianzarme, tratar de sumar la mayor cantidad de partidos posibles y que cuando termine el año estemos contentos de haber logrado los objetivos.

—Tienen la Copa Argentina, el torneo Clausura y ver si en la acumulada pueden llegar a alguna copa internacional. ¿Por ahí pasan los objetivos a corto plazo?

—Obvio. Por lo menos en lo personal en el torneo Clausura poder terminar entre los ocho primeros para jugar los play-offs lo veo como una obligación. Y lo de Copa Argentina es un torneo importante que te da la chance de que si ganas podés ir a la Libertadores. Creo que tenemos que pelear los dos frentes. Pero hay que prepararse primero para el inicio del torneo con Independiente Rivadavia en Mendoza.