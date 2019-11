Molina tiene ganas de seguir

Nahuel Molina no sabe qué será de su futuro. A fines de diciembre termina su contrato con Central y debe volver a Boca, pero en e medio de esta historia ya hubo un pedido especial por parte del técnico Diego Cocca, quien les avisó a los dirigentes que pretende contar para el año que viene no sólo con el lateral derecho, sino con el zaguero Miguel Barbieri. El jugador tiene las mismas incógnitas, pero su deseo lo dejó claro: “Las ganas de seguir están”.

La situación de lateral es muy clara, a fin de año se le vence el contrato y para que siga en Arroyito los dirigentes deben ponerse de acuerdo con sus pares xeneizes para intentar negociar un nuevo préstamo. Pero claro, la principal dificultad es que en Boca hay elecciones en poco más de una semana y de acuerdo al resultado de las mismas podrá haber cambio de entrenador. Pero no sólo eso, sino que hoy la directiva de Arroyito no puede avanzar demasiado en las negociaciones porque no sabe qué dirigentes habrá en la Ribera a partir del próximo 10 de diciembre (ese día sería el cambio de mando).

“No tengo resuelto el tema. Quiero esperar a que terminen estos dos partidos que son muy importantes y después se verá qué se resuelve. Las ganas de seguir están pero hoy no puedo decir si sigo o no porque no lo sé. Tengo ganas de seguir y ojalá que se pueda resolver pronto”, destacó Molina.

Por su lado el jugador está tratando de avanzar sobre el tema, pero la incertidumbre en Boca a él también le pone barreras. Lo que sí le confiaron a Ovación alegados al futbolista es que su deseo es seguir en Central, que está convencido que va a tener mucha más continuidad si sigue en Rosario que si vuelve a Boca, donde, cree, tendrá pocas posibilidades de jugar.

Es más, un dato saliente en esta historia es que Cocca ya habló con él y le dijo que su idea es que continúe. Ese mismo pensamiento fue el que le trasladó a los dirigentes. En ese sentido Molina se sintió gratificado por el respaldo del DT. “Me pone muy contento que el técnico quiera seguir contado conmigo. Espero que se pueda dar”, tiró.

Por lo demás, el secretario deportivo Gordillo tuvo algún contacto con su par Burdisso, pero las charlas no pudieron ir un poco más allá porque el ex defensor de la selección tampoco sabe después de las elecciones continuará trabajando en Boca.