El análisis de Quintana y Malcorra sobre el empate ante San Martín de San Juan

Para Carlos Quintana no todo fue negativo. Valoró el hecho de que el equipo haya sumado.

Para Quintana, la mayor falla del equipo estuvo en que “no pudimos plasmar las intenciones de juego que teníamos en situaciones claras de gol. Tuvimos algunas situaciones claras, pero de tres cuartos de cancha hacia adelante no pudimos complicar al rival y abrir el marcador, que es lo que hubiese cambiado el partido”.

Y de inmediato hizo referencia a esa idea de la que Holan había hablado en conferencia de prensa. “No sé si nos estudian, pero sí sé que por la calidad de jugadores que tenemos, el rival se siente más seguro metiéndose atrás, siendo un equipo corto o cerrándose en defensa. Pero es una forma que esos equipos encuentran y nuestro compromiso es poder revertir eso, buscarle la vuelta y que no nos gane la desesperación por no poder entrarles. Creo que con el correr de los partidos vamos a ir mejorando en eso”.

El zaguero central vio cosas positivas

De todas formas, para Quintana no todo fue negativo. Advirtió cosas positivas en lo hecho hasta aquí. “Hay muchos factores positivos. Mantuvimos el arco en cero, el equipo intentó siempre, que es la forma que siempre tenemos y seguimos estando ahí arriba. Está claro que hubiésemos querido ganar, pero por lo visto va a ser así de duro. Dependerá de nosotros para modificar todo eso”, señaló.

Dimaria Di María intenta el desborde por derecha ante la marca del defensor de San Martín (SJ). Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

“Esperábamos un partido de este estilo, ya teníamos la muestra de Godoy Cruz, pero no pudimos romper el partido, que hubiese sido importante. Con el correr de los minutos ellos se fueron protegiendo cada vez más y a nosotros se nos complicó”.

Lo cierto es que Central lleva dos partidos como local en el Clausura sin ganar, aunque eso no es algo que preocupe al zaguero. “No nos pesa no poder ganar de local, pero está claro que no nos gusta. Todos nos acostumbramos a ganar de local, pero veo también el medio vaso lleno y veo que en los tres partidos sumamos. Ahora tenemos la oportunidad de ir a Tucumán y poder ganar”.

La palabra de Malcorra

Ignacio Malcorra fue otro de los jugadores que dejó sus sensaciones sobre el empate ante el santo sanjuanino. “Hay un respeto que nos ganamos el torneo pasado y eso nos obliga a laburar cada vez más de mitad de cancha hacia adelante. En este partido tuvimos varias situaciones que no pudimos concretar, pero el equipo está bien. Hay que pulir esas cosas y seguir trabajando”, expresó.

Nacho apuntó que “en el primer tiempo nos salieron a presionar alto y a veces a nosotros nos gusta porque tenemos más espacios de mitad de cancha hacia adelante, pero en el segundo ya no había espacios. Encontramos algunas jugadas por afuera que terminaron en centros, pero nos faltó el gol. Ahora los equipos vienen, se repliegan y nosotros tenemos que tratar de estar más finos en esos pocos segundos que tenés para tomar una decisión”.

Y agregó: “Creo que todo el segundo tiempo fue nuestro y eso habla del juego y los jugadores que tenemos. Sí tenemos que tratar se asociarnos un pocos más. Ellos amontonaron mucha gente y se hizo difícil entrarles. En la general estamos primeros”.

E insistió sobre el “respeto” que supieron ganarse. “Por el respeto que nos ganamos, todos vienen con muchos más cuidados, te marcan más. Pero nosotros teneos que tratar de buscarle la vuelta a eso. Con San Martín era un partido para hacerlo porque la cancha estaba linda, rápida, pero no pudimos abrir”.