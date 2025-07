Central Córdoba, de frente a dos partidos decisivos en un mal momento y con nuevos imprevistos

Los charrúas están en el punto más bajo del año, justo cuando se le vienen dos choques decisivos en Primera C y Copa Argentina, y suma varias bajas.

El gran referente Paulo Killer, en la ejecución de penales ante Gimnasia por Copa Argentina. Ahora Central Córdoba afronta dos choques clave en ese torneo y en la Primera C.

Central Córdoba está sin dudas en el momento más bajo de una gran temporada y encima empezó a sumar lesionados. Sin dudas un inconveniente mayúsculo, ahora que en que solo cuatro días se puede decidir su suerte de las dos competencias donde es gran protagonista, la Primera C y la Copa Argentina .

El excelente andar en todo el primer semestre de Córdoba empezó a encontrar tropiezos. Y una clara muestra fue la última salida del Gabino Sosa, donde fue derrotado por goleada por Deportivo Español, 3 a 0, y perdió la punta de la zona A del torneo de Primera C.

Claro que tiene la revancha muy pronto, en un encuentro que asoma como decisivo. Y realmente lo es. Es que el domingo llega al Gabino Sosa el nuevo líder, Atlético Ituzaingó, que quedó no solo un punto arriba de los charrúas sino con un partido menos, ya que los verdes del oeste quedaron libres.

Por lo tanto, a Córdoba se le hace indispensable ganar en esta 19ª fecha desde las 13.05 (DeporTV), para volver a quedar arriba y sacarle dos puntos que pueden no alcanzarle. Es que en la fecha 23 deberá quedar libre.

>>Leer más: Derrota sin atenuantes de Central Córdoba

Pero además, a Central Córdoba también lo alcanzó Justo José de Urquiza, que visitará a El Porvenir también el domingo y luego quedará libre.

Por eso, al equipo que salía de memoria todos los sábados se le bajó Cettou, que tiene para dos semanas más, y ahora Killer, por una lesión de grado 1 de la porción larga del biceps femoral derecho, según explicó el parte médico.

La lesión de Killer ocurrió en el primer gol de Español, cuando tiró un taco para alejar la pelota del área de frente a su arquero Gastaudo, pero le tiró y el rival terminó la jugada e hizo el gol con el defensor charrúa en el piso.

El tiempo estimado para la recuperación de Killer será de 3 a 4 semanas, por lo que se perderá de tres a cuatro fechas, además del trascendental partido del miércoles en San Luis.

El dueño clave en Copa Argentina

En efecto, Killer y Cettou no estarán ese día en el estadio Juan Gilberto Funes de La Punta, cuando desde las 15.30 (por TyC Sports) enfrente a Independiente Rivadavia por los octavos de final de la Copa Argentina. Y donde Central Córdoba buscará un histórico pasaje a los cuartos de final.

El ganador de esa llave se medirá con el vencedor de San Lorenzo ante Tigre, que se medirán el sábado 2 de agosto a las 16.15.

Si Córdoba sigue avanzando los esperan cualquiera en semis cualquiera de estos: Racing v. Deportivo Riestra (domingo 3/8, 16) y Unión ante el vencedor de San Martín de Tucumán v. River (sábado 2/8, 21.10).

El equipo para el domingo en el Gabino Sosa

Claro que la dupla técnica conformada por Daniel Teglia y Leonardo Acoglanis no puede pensar en la Lepra sino en Ituzaingó.

Habrá que ver si en el once inicial mantienen a Simón Sierra entre los once o puede esperarse algún otro movimiento, como el caso de Matías Ramírez o Agustín Flores. Mientras que para reemplazar a Killer, podría entrar Emanuel Rodríguez, ya que Valentino Mozzi como Gonzalo Gómez no podrán ser de la partida por haber llegado al límite de las cinco amarillas. Todavía la dupla tiene tiempo para definirlo.