Asociación Rosarina de Básquet: dónde juega el club de tu barrio y cómo le va en la tabla

Superliga de la Asociación Rosarina de Básquet

En la elite del básquet local el que mando de momento es Sportsmen Unidos con un récord de 7-1, pero tiene detrás de Club Atlético Olegario Víctor Andrade (6-2) que le quiere dar pelea y equipos históricos como Provincial, Atalaya, GER y Temperley que tienen muchas ganas de subirse a lo más alto.

La acción en la categoría superior de la Rosarina recién tendrá lugar el viernes 16 de mayo con los partidos entre Atalaya vs Fisherton; Atlantic Sportsmen vs El Tala y Sportivo América vs Unión de Arroyo Seco.

Primera A

En el segundo nivel del básquet local, Tiro Suizo tiene el mejor registro de la Rosarina con 9 triunfos y ninguna caída. Lo persigue Los Rosarinos Estudiantil (8-1), que al igual que Newell's y Tallleres de Arroyo Seco están esperando un tropiezo de los de zona sur para ilusionarse con ascender.

Primera B

Náutico "B" es el líder en el tercer nivel del básquet de la Rosarina (9-2), pero Gimnasia y Esgrima "B" (8-2) tiene un cotejo menos y en caso de ganarlo se subirá a la cima.

Este jueves se miden por la fecha 12 de esta división Atalaya B ante Servando Bayo (21.30) y Fortín Barracas con Universitario B (22).

Primera C

En esta división el manda es Red Star de San Lorenzo "B". Este club el próximo 18 de mayo cumplirá 80 años y lo festejará con una gran cena el sábado por la noche.

En la noche del miércoles Arroyo Seco Athletic Club 62-47 a Velocidad y Resistencia, mientras que este jueves desde las 22, el duelo entre Rosario Central e Industrial de Funes le bajará la persiana al cuarto capítulo de la categoría.

Primera D

Quizás la categoría más chica de la Rosarina sea la que tiene muy diferenciados los récords de los equipos. Ya que hay cuatro que no conocen la derrota y cinco clubes que todavía no pudieron ganar.

El comienzo de la quinta jornada tendrá lugar este jueves 15 de mayo con los encuentros entre San Telmo de Funes B vs. Talleres de Arroyo Seco B; Provincial B ante Universitario C y Sportivo Federal B con Belgrano de Oliveros.

Básquet Femenino - Primera A

Las chicas de Náutico Sportivo Avellaneda, que además son las representantes de la Asociación Rosarina de Básquet en los torneos nacional, están un escalón por encima del resto y se muestran como un equipo compacto. Este jueves se medirán con Talleres de Villa Gobernador Gálvez en la apertura de la 7ª jornada.

Además para este 15 de mayo Sport de Cañada de Gómez enfrentará a Maciel y Unión de Arroyo Seco a Rosario Central. En tanto el viernes 16 se verán las caras Regatas de San Nicolás con Ben Hur.

Básquet Femenino - Primera B

Este es el torneo más inclusivo de la Asociación Rosarina. Ya que la segunda división del básquet femenino fue creada en 2025 y se le dio lugar desde nuestra ciudad a chicas de Cañada de Gómez, Granadero Baigorria, Arroyo Seco y Villa Constitución de practicar un deporte a nivel federativo.

Por la cuarta fecha este jueves se enfrentan el invicto Sportivo Paganini Alumni de Granadero Baigorria frente a Sacachispas de Villa Constitución.