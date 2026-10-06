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Fintech rosarina avanza sobre Fondos Comunes de Inversión y suma opciones dentro de su app

Fiwind permitirá invertir desde montos bajos en carteras diversificadas de activos. Habrá opciones de renta fija en pesos, acciones argentinas, bonos CER y agro, con rescates disponibles a 24 horas

Emmanuel Paz

Por Emmanuel Paz

6 de octubre 2026 · 08:00hs
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Ramiro Rodríguez

Ramiro Rodríguez, CFO de Fiwind, da las claves de lo que se viene para la fintech Fiwind en opciones de inversión.

La expansión de las billeteras virtuales abrió durante los últimos años una puerta de entrada al mercado financiero para millones de usuarios que hasta entonces mantenían sus ahorros fuera de instrumentos de inversión. Sin embargo, buena parte de esa incorporación quedó concentrada en las denominadas cuentas remuneradas, que permiten obtener un rendimiento diario sobre el dinero disponible, pero ofrecen un margen limitado para elegir entre diferentes niveles de riesgo.

Los Fondos Comunes de Inversión (FCI) aparecen como una alternativa intermedia entre esos instrumentos y la compra directa de bonos o acciones. Su funcionamiento consiste en reunir el capital de numerosos inversores dentro de una cartera administrada profesionalmente, que distribuye el dinero entre diferentes activos de acuerdo con una estrategia previamente establecida. El ahorrista, en lugar de comprar cada instrumento por separado, adquiere cuotapartes del fondo.

Sobre ese segmento avanzará ahora Fiwind. La fintech rosarina incorporará cuatro FCI dentro de su aplicación, con alternativas que irán desde posiciones relativamente conservadoras en pesos hasta fondos expuestos a acciones argentinas, deuda ajustada por inflación y commodities agrícolas.

Muchas más opciones disponibles

Para Ramiro Rodríguez, CFO de la empresa, una de las principales diferencias de estos instrumentos radica en la posibilidad de diversificar incluso cuando el capital disponible es reducido. “Los fondos sirven sobre todo para las personas a las que apuntamos nosotros, que son bien retail, gente que por ahí no conoce tanto del mercado, no tiene tanto capital o tampoco tiene tanto tiempo para seguirlo”, explicó.

Fiwind es una plataforma que permite a los usuarios manejar sus finanzas y elegir entre distintas opciones de inversión.

Fiwind es una plataforma que permite a los usuarios manejar sus finanzas y elegir entre distintas opciones de inversión.

El ejemplo más claro aparece en los fondos de acciones. Una cartera de este tipo puede distribuir su patrimonio entre unas 20 o 30 compañías con diferentes ponderaciones. Para replicar esa composición por cuenta propia, un pequeño inversor debería comprar cada papel individualmente y luego repetir el procedimiento al momento de vender.

>>Leer más: Fintech rosarina lanza la posibilidad de operar en el mercado de capitales desde su app

“Suponé que tenés $20.000 y querés comprar acciones. Con ese dinero capaz podés comprar dos acciones de Galicia y nada más. En cambio, suscribiendo $20.000 en un fondo de acciones podés quedar expuesto a un grupo de 30 acciones”, señaló Rodríguez.

La diversificación no elimina el riesgo. La diferencia está en que la exposición deja de depender exclusivamente del comportamiento de uno o dos activos y queda distribuida dentro de una cartera administrada por un equipo profesional.

Los pasos de la fintech

Fiwind prevé comenzar con cuatro categorías. La primera tendrá un perfil conservador y estará concentrada principalmente en instrumentos de renta fija en pesos. De acuerdo con Rodríguez, aproximadamente un 60% de la cartera estará colocado a tasa fija, principalmente en Lecaps, mientras otro 25% tendrá exposición a bonos CER.

Los rendimientos de este tipo de fondos varían en función de las tasas y del precio de los instrumentos que componen su cartera. El CFO estimó que fondos con características similares se encuentran actualmente en niveles cercanos al 28% o 30% anual, aunque aclaró que se trata de valores variables y no de retornos asegurados.

Una segunda alternativa estará vinculada directamente al mercado accionario argentino, ofreciendo oportunidades de rendimientos más altos pero una mayor volatilidad. La tercera opción tendrá aproximadamente un 85% de su patrimonio colocado en bonos CER, orientada a obtener un rendimiento anual algo superior a la inflación esperada. Finalmente, se incorporará un fondo relacionado con el sector agropecuario que buscará seguir la evolución del precio de la soja.

Se ofrecerán carteras diversificadas en renta fija en pesos, acciones argentinas, bonos CER y agro, con rescates a 24 horas.

Se ofrecerán carteras diversificadas en renta fija en pesos, acciones argentinas, bonos CER y agro, con rescates a 24 horas.

Los fondos que se incorporarán tendrán rescate T+1: cuando un usuario solicite retirar su inversión, el dinero quedará disponible al día siguiente. Tampoco será necesario rescatar la totalidad. Un inversor puede colocar, por ejemplo, $100.000 y luego retirar solamente $20.000, manteniendo el resto de las cuotapartes.

“Lo que estamos intentando hacer es darle al usuario final un poco más de diversificación. La mayoría de las billeteras te ofrecen un fondo money market que funciona como una cuenta remunerada. Nosotros eso ya lo tenemos y ahora buscamos ofrecer otro tipo de fondos”, sostuvo Rodríguez.

El ingreso podrá realizarse con montos bajos, que Rodríguez ubicó desde aproximadamente $10.000, y los cuatro fondos serán administrados por gestoras externas. Fiwind no cuenta con una administradora propia, por lo que seleccionará los productos con mejor desempeño entre los disponibles en el mercado.

La incorporación se inscribe dentro de la expansión que la fintech viene desarrollando hacia instrumentos financieros más allá de su actividad original vinculada a criptomonedas y cambio de monedas. Actualmente, desde la misma plataforma también es posible operar dólar MEP, acciones, CEDEARs, cauciones y letras. Los FCI se sumarán así como una nueva instancia dentro de esa estrategia, esta vez con el foco puesto en usuarios que buscan acceder a carteras diversificadas sin administrar individualmente cada activo.

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