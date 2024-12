Argenway posiciona su modelo de inversión hotelera para cocheras en Rosario

Se trata de una unidad que estará incluida en su desarrollo Iconcenter & Hampton by Hilton Rosario, un complejo de usos mixtos que la empresa levanta en la manzana de calle San Lorenzo y Santa Fe entre Presidente Roca y España, cuya finalización está pensada para dentro de dos años. El desarrollo incluirá 110 cocheras de las cuales 78 están ubicadas en los dos primeros subsuelos y serán las que se comercialicen a través de Condo-Parking. Un dato importante es, para el caso de los inversores, funciona como una unidad de negocios independiente del hotel y del resto del predio. El modelo, al igual que en las inversiones hoteleras que acerca Argenway, se basa en un esquema donde la renta generada se distribuye entre todos los inversores.

“Sabemos que es una oportunidad estratégica para una plaza como Rosario donde faltan espacios para estacionar. Acá, en lo que tiene que ver con la distribución de utilidades, uno no tiene un solo ingreso, como puede ser un inmueble tradicional, sino que al invertir en un complejo uno participa de la distribución de lo que generan las 78 cocheras. Entonces, la cantidad de clientes va a hacer que eso genere una mayor o menor distribución, pero siempre se va a repartir entre todos, a diferencia del otro modelo donde, si no se tiene un inquilino no se perciben ganancias”, explicó en diálogo con La Capital, Guillermo Strazza, ejecutivo comercial de Argenway.