El consumo en Argentina sigue estancado, a pesar de las promociones y las cuotas

Las promociones no alcanzan para contribuir a que el consumo repunte en el país.

El secretario de prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Salvador Femenia, advirtió este domingo que el consumo sigue estancado en Argentina , a pesar de las promociones y los planes de financiación que buscan reactivar las ventas.

“El consumo no repunta después del pequeño rebote que tuvimos hacia fin de 2024 y el primer trimestre de este año . Hemos registrado una caída respecto a mayo del año pasado , que ya venía con más de un 7% de baja. Es una caída sobre otra caída ”, afirmó Femenia.

Por su parte, señaló que los comerciantes sostienen sus ventas a fuerza de promociones, como descuentos de hasta el 50% incluso en productos de temporada y planes de hasta 12 cuotas, pero eso no alcanza: “La rentabilidad es muy reducida y cuesta mucho amortizar los costos fijos , que aumentaron por las actualizaciones de tarifas. La carga impositiva sigue siendo la misma , pero con márgenes mucho más chicos”.

Justamente, en referencia a la promesa del gobierno nacional de aliviar la presión impositiva, Femenia dijo: “Desde que llegó Milei no se bajaron impuestos, al contrario: se sumó el de Ganancias. El propio presidente había dicho que se iba a cortar un brazo si creaba un nuevo impuesto y, sin embargo, lo hizo. Esta estructura impositiva encarece el precio final y profundiza la caída del consumo”.

También remarcó que la situación se agrava porque los consumidores tienen menos disponibilidad económica. “Hoy, el 50% de las personas no llega a fin de mes. No alcanza con ofrecer cuotas o rebajas si no hay plata en el bolsillo”, aseveró en diálogo con Radio Rivadavia.

Perspectivas de la actividad económica

En mayo, el Índice Compuesto Líder de Actividad de Argentina mostró un desempeño mixto: siete de las doce series que lo componen brindaron datos positivos, aunque en su mayoría con variaciones leves. Sin embargo, las cinco series negativas tuvieron un impacto más significativo. Entre los sectores más afectados, destacó un nuevo ajuste en el gasto de capital del Estado Nacional, que alcanzó en mayo el segundo registro más bajo de la serie.

Con este resultado, el ILA-ARG acumula tres meses de caídas mensuales consecutivas (marzo, abril y mayo) consistentes con el freno registrado en la recuperación de la actividad económica nacional. "En el plano local, mayo fue el primer mes completo bajo el nuevo esquema cambiario y monetario, generando ajustes. La economía sigue adaptándose a las nuevas reglas de juego, con cierta incertidumbre en relación con lo que pueda ocurrir con sectores claves que todavía no han podido recuperarse completamente. A nivel global, la volatilidad persiste, con nuevas tensiones comerciales, recrudecimiento de conflictos bélicos y el consecuente agudizamiento de medidas proteccionistas, moderando las expectativas", indicaron desde las Bolsas.