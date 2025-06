Taxis: ya se puede pagar un viaje un 35 por ciento menos que la tarifa vigente

Para esto, el usuario se debe comunicar con las aplicaciones de taxis (Movitaxi, Viajá Rosario, Cabify, She Taxi y Zubo), que aglutinan a toda la flota de taxis de Rosario. Ahí se acuerda la tarifa a abonar previo a la llegada de la unidad. El trámite no se puede hacer individualmente al abordar el taxi. Según la ordenanza, “la tarifa a abonar podrá ser variable hasta un 35 % en más o en menos al estipulado en el cuadro tarifario vigente. El usuario deberá conocer el precio acordado en forma previa al viaje y no se podrá exigir el pago de suplementos”.