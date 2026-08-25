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Arroyo Seco: suspendieron a un agente municipal por el ataque al secretario de Ambiente

El municipio tomó la medida preventiva contra un trabajador sindicado como presunto responsable del episodio que tuvo como víctima a Julián Cardo

25 de agosto 2026 · 09:35hs
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La administración municipal resolvió que la suspensión preventiva del trabajador se mantenga mientras avance la investigación y se determinen las eventuales responsabilidades vinculadas con el hecho.

La administración municipal resolvió que la suspensión preventiva del trabajador se mantenga mientras avance la investigación y se determinen las eventuales responsabilidades vinculadas con el hecho.

El intendente de Arroyo Seco, Daniel Tonelli, dispuso la suspensión preventiva de un agente municipal sindicado como presunto responsable del ataque sufrido por el secretario de Medio Ambiente, Julián Cardo, mientras continúa la investigación destinada a determinar las circunstancias y responsabilidades del episodio ocurrido frente al domicilio del funcionario.

La decisión administrativa se conoció luego de que Cardo denunciara daños sobre dos vehículos que se encontraban estacionados frente a su vivienda. El episodio ocurrió el 14 de agosto y motivó la intervención policial y el inicio de distintas actuaciones investigativas.

Según la reconstrucción realizada hasta el momento, se detectaron impactos y roturas en los vidrios de una camioneta utilizada por Cardo y de otro automóvil perteneciente a su madre.

Las primeras versiones difundidas en Arroyo Seco hablaron de vehículos que habían sido “baleados”. Posteriormente surgieron elementos que indicarían que los daños no habrían sido ocasionados con un arma de fuego.

La versión municipal

En una entrevista realizada en el streaming de radio LT8, Tonelli aportó detalles sobre lo ocurrido y sostuvo que frente al domicilio del secretario de Ambiente se escucharon tres detonaciones. Según explicó, se habría utilizado un arma de aire comprimido de potencia.

El intendente señaló además que existen registros provenientes de cámaras particulares y del sistema público de videovigilancia que podrían contribuir a reconstruir el episodio y establecer responsabilidades.

En aquel momento, cuando la investigación todavía no había derivado en la medida administrativa conocida posteriormente, Tonelli evitó atribuir responsabilidades. “No podemos indicar a nadie porque esto está en proceso de investigación”, afirmó.

El mandatario también reveló entonces que Cardo había mencionado como una de las posibles explicaciones la existencia de diferencias de carácter laboral, aunque dejó expresamente en claro que se trataba de una hipótesis que debía ser determinada por los investigadores.

La posterior suspensión preventiva de un agente municipal incorpora ahora un nuevo elemento al caso. Sin embargo, la medida adoptada por el Ejecutivo tiene carácter administrativo y no supone por sí misma la determinación de responsabilidad penal, cuestión que deberá establecer la Justicia.

El municipio repudió el ataque

Tonelli confirmó además su adhesión a la denuncia institucional presentada a raíz de las agresiones sufridas por Cardo y expresó su repudio ante lo sucedido.

La administración municipal resolvió que la suspensión preventiva del trabajador se mantenga mientras avance la investigación y se determinen las eventuales responsabilidades vinculadas con el hecho.

“No vamos a tolerar ningún acto de violencia dentro ni fuera de la gestión municipal”, señalaron desde el Ejecutivo local.

El municipio también aseguró que pondrá a disposición de las autoridades judiciales los registros y demás elementos que puedan resultar de utilidad para el esclarecimiento.

Un funcionario expuesto

Cardo había adquirido mayor exposición pública durante los últimos meses a partir de diferentes actuaciones realizadas desde la Secretaría de Medio Ambiente, principalmente relacionadas con controles, inspecciones, efluentes y establecimientos ubicados en distintos sectores de Arroyo Seco.

Esos antecedentes forman parte de la actividad pública desarrollada por el funcionario, aunque hasta el momento no existen elementos que permitan vincularlos con el episodio ocurrido frente a su domicilio.

Tonelli también buscó separar el hecho de la confrontación política existente entre oficialismo y oposición. Durante la entrevista con LT8 cuestionó el tono que por momentos alcanza la discusión política local, pero no responsabilizó a sectores opositores por lo ocurrido.

Ante una consulta específica acerca de si consideraba que existía un clima de hostigamiento material contra funcionarios de su administración, el intendente había definido inicialmente el ataque como “un episodio aislado”.

La investigación deberá determinar ahora cómo se produjo el hecho, establecer las responsabilidades correspondientes y definir si la hipótesis de un conflicto laboral mencionada inicialmente guarda relación con lo sucedido. Mientras tanto, la suspensión preventiva constituye la primera decisión administrativa adoptada dentro del municipio a partir del avance del caso.

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