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Vóley: Las Panteritas hicieron un gran Mundial U17 y con dos joyitas rosarinas lograron el puesto 12

Paula Dianda Bollettini (Sonder) y Martina Boldt (Regatas) fueron piezas importantes de la selección juvenil Argentina en Chile en el Mundial de vóley

Leandro Garbossa

Por Leandro Garbossa

25 de agosto 2026 · 06:10hs
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Vóley. Paula Dianda Bollettini y Martina Boldt

Vóley. Paula Dianda Bollettini y Martina Boldt, representantes del vóley de Rosario en el Mundial U17.
Vóley. Las Panteritas U17 finalizaron en el puesto 12 en el Mundial de Chile.

Vóley. Las Panteritas U17 finalizaron en el puesto 12 en el Mundial de Chile.

Las Panteritas podrán estar satisfechas por redondear un buen Mundial U17 en Chile. Y seguramente todas recuerden por largo tiempo el triunfazo que consiguieron ni más ni menos que ante Brasil, por la fase de grupos, que le dio el condimento que le faltaba para grabar este torneo de vóley en la memoria colectiva del grupo.

Paula Dianda Bollettini (Sonder) y Martina Boldt (Regatas) fueron piezas importantes de la selección juvenil Argentina en Chile en el Mundial de vóley

La caída ante Japón por 3 a 1 (25-21, 25-21, 22-25 y 25-19) por el puesto 11º no opacó el balance general de un certamen que la tuvo peleando, primero en un grupo muy complicado, para luego medirse en octavos ante la luego campeona Estados Unidos, a quienes desafió al máximo.

Triunfo inolvidable ante Brasil

La selección juvenil comenzó el Mundial con caída 0-3 ante la difícil Polonia, pero se recuperó rápido con un doblete: 3-0 vs. España y 3-0 vs. Brasil. Este último encuentro fue, sin dudas, oro puro para Las Panteritas. No sólo porque le ganó al eterno rival continental, se le agrega que lo hizo con un vóley de alto vuelo, solvente y marcando una clara diferencia. Quedó evidenciado con el 25-17, 25-19 y 25-20 que decoraron el marcador.

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Las Panteritas avanzaron igual a pesar de los traspiés siguientes ante Japón y Croacia, ambos por 3 a 1. En octavos cruzaron a Estados Unidos y fue derrota por 3 a 0 (25-15, 25-23 y 25-15), con un trámite más equitativo del traducido en el marcador. Y no perdieron ante cualquier selección. Las norteamericanas no cedieron un sólo set en el Mundial (27-0), ganaron 9 de 9 partidos y se consagraron campeonas del mundo aplastando a Turquía en la final.

Triunfo ante Perú

En playoffs del 9° al 12° puesto, las chicas argentinas le ganaron 3 a 2 a Perú, sucumbieron ajustadamente ante República Dominicana en tie-break y en el último, en el mencionado ante las niponas. Párrafo aparte lo de la talentosa sastrense Sofía Baldo, quien fue la segunda máxima anotadora del Mundial U17 con 179 puntos en 9 partidos, promediando casi 20 por juego.

“El balance es altamente positivo”

Paula Dianda Bollettini cumplió 15 años en medio del Mundial. El festejo fue interminable y la experiencia mundialista lo agigantó. “La experiencia fue la que soñé desde el día uno, cuando decidí jugar al vóley. Sabía las exigencias que llevaba poder estar en la lista definitiva y luego las de viajar al Mundial. Dejé muchas cosas de lado por mi edad, pero coseché otras muy lindas”, le transmitió a Ovación apenas llegada de Chile.

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La jugadora de Sonder estuvo acompañada por su familia en la estadía trasandina, lo que fue un sostén gigante para dar otro paso clave dentro de su juventud. “El camino fue muy exigente y placentero desde que llegamos a Buenos Aires al partido despedida. Pasaron 28 días hasta que volvimos a casa. Disfruté mucho, aprendí, coseché amistades. Y logré cantar el himno con la camiseta más linda del mundo. Me siento realizada”, comentó Paula, que jugó varios encuentros como titular en un equipo que también tuvo a Luciano Verasio (DT Sonder) como asistente técnico.

Sobre el balance del torneo, la zavallense analizó el grupo y el cierre del torneo que las dejó en el puesto 12: “Teníamos una zona muy dura y cada partido era decisivo. Pudimos lograr clasificar que era nuestro gran objetivo y haciéndolo con Brasil fue muy lindo, ya que se jugó como un clásico y el resultado fue categórico a nuestro favor. El balance es altamente positivo, jugamos de igual a igual contra potencias, con juegos muy parejos. Hay que seguir soñando en grande y trabajar duro por eso”, concluyó la joyita del tricolor.

“Soñaba con vestir la celeste y blanca en un Mundial”

Regatas tiene su pequeña estrella: Martina Boldt. Con 15 años, la opuesta también tuvo muchos minutos en cancha y cumplió su gran sueño de jugar un Mundial con la albiceleste. “Vestir la camiseta de la selección en un Mundial es algo que soñás desde que empezás a jugar al vóley. Vivir una competencia como esta, medirse con las mejores del mundo y sentir la adrenalina de cada partido fue una experiencia inolvidable, tanto en lo deportivo como en lo humano. El grupo estuvo muy unido y dejamos todo en cada punto”, le expresó a Ovación.

Lo de Brasil fue un antes y un después en Las Panteritas. Un capítulo que atesorarán en el baúl de los recuerdos de la carrera de cada una. “Fue inolvidable. Ganar un clásico sudamericano en un Mundial de la manera en que lo hicimos, con un 3-0 tan sólido y jugando con esa intensidad, fue una muestra clara de la identidad de este equipo. Entramos concentradas desde el primer set, impusimos nuestro ritmo y no las dejamos reaccionar. Festejar esa victoria todas juntas en la cancha y en el vestuario fue de los momentos más emocionantes del torneo”, expresó Martina, que también tiene en cada viaje el apoyo incondicional de su familia.

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El vóley argentino sigue creciendo

El resultado final dejó conforme a todo el grupo y ya cimentó los próximos escalones a subir. “Más allá de cómo se dieron los cruces en las instancias decisivas, el balance es sumamente positivo. Demostramos que estamos a la altura de la élite mundial y que el vóley formativo argentino sigue creciendo. Volver a Rosario con esta experiencia me motiva a seguir entrenando y soñando en grande para todo lo que viene”, resumió la opuesta de Regatas.

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