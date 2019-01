El norte de la provincia sigue resistiendo el embate del agua después de las fuertes lluvias caídas los últimos días, que en algunos casos llegaron a igualar lo que se espera en un año. Mientras 189 personas permanecían evacuadas en Villa Minetti, El Nochero, Santa Margarita, Florencia, Reconquista y El Rabón, localidades como Los Amores empezaron a sufrir el ingreso de agua, y Villa Guillermina quedó al borde del aislamiento total por vía terrestre ante el posible desborde del arroyo Los Amores.

En este marco, el gobernador Miguel Lifschitz recorrió ayer Florencia, Los Amores y Campo Hardy, y ratificó que se extenderá la declaración de Emergencia Hídrica al departamento General Obligado.

En el departamento 9 de Julio y en el norte del departamento Vera, son cerca de 300 mil las hectáreas afectadas por el fenómeno que comenzó a registrarse en el último trimestre de 2018 y persistió, con precipitaciones excepcionales y escurrimiento desde Chaco y Santiago del Estero.

Desde entonces, autoridades de Protección Civil y de los ministerios de la Producción, Salud, Desarrollo Social y de Infraestructura implementan el protocolo de acción previsto, con la colaboración de Bomberos Voluntarios y organizaciones de la sociedad civil. También se lleva adelante un trabajo defensivo con la construcción de represas y la consolidación de otras defensas ya existentes.

Mientras tanto, la Empresa Provincial de la Energía trabaja en las zonas del departamento de 9 de Julio afectadas. Las tareas son llevadas a cabo por los equipos especiales de la empresa, y cuentan con la coordinación de la secretaría de Protección Civil y la participación de personal de otros organismos provinciales y comunales.

Para ingresar en las zonas afectadas se cuenta con movilidades acuáticas. Y los equipos materiales y humanos (agentes de las gerencias de Recursos Humanos, Infraestructura, Explotación y Comercial) se encuentran disponibles para asistir en esta contingencia.

Los amores

Los Amores se encuentra a 583 kilómetros de Rosario, en el departamento Vera. El pequeño pueblo de más de 1.500 habitantes vive horas de angustia y tensión. Sus pobladores rezan para que deje de llover. Es que en poco más de 20 días, en la zona cayeron 747 milímetros, casi tres cuarta parte de lo que llueve a lo largo de un año. A ese fenómeno, se le suma la gran masa hídrica que amenaza desde el oeste y el norte.

Su presidente comunal, Omar Walker, definió la situación como "complicadísima: Estamos con casi la mitad del pueblo totalmente anegado. Prácticamente está completo, hay sectores mejores que otros. Las personas están en las viviendas custodiando con bolsas de arena para que no entre agua", contó. Y abundó: "Estamos rezando para que no suba (el agua) y nos perfore las defensas a pesar de que las estamos monitoreando continuamente. Estamos con ese riesgo. Hoy están más altas las defensas que antes y creemos que no va a sobrepasar. Si no, tendríamos que evacuar a 1.500 personas de acá".

Recorrida

En su recorrida, el gobernador Lifschitz afirmó que "afortunadamente la situación está mejor que hace 24 o 36 horas. Recorrimos las zonas que estuvieron con agua, y esperamos que el tiempo aguante y no vuelva a llover", aunque reconoció que "los pronósticos no son confiables".

"Es una situación inédita en esta zona, pero vamos a salir. Ahora hay que atender la emergencia, asegurar que las personas evacuadas estén en las mejores situaciones posibles, cuidar temas de salud y, después, cuando baje el agua, habrá que ver el tema de los sectores productivos afectados y cómo los podemos asistir para que puedan recuperarse lo más rápido posible".

"Hemos declarado la Emergencia Hídrica en los departamentos 9 de Julio y Vera y la próxima semana vamos a extenderla al departamento General Obligado. Una vez que mejore el tiempo, vamos a estar en contacto directo, a través de la ministra de la Producción, con los productores para asistirlos financieramente y con elementos e insumos para que puedan recuperarse lo más rápido posible".