El gobierno provincial convocará a paritarias tras el receso invernal

Transcurridas las vacaciones de invierno, el Ministerio de Trabajo de Santa Fe le pondrá fecha a un nuevo encuentro paritario a desarrollarse en julio en el que el gobierno provincial, estatales y docentes retomarán el debate de cara a una recomposición salarial. En la previa, el ministro de Educación santafesino, José Goity, adelantó que se buscará encontrar "un punto de acuerdo" entre las necesidades de recuperar salarios por parte de los maestros y la capacidad dentro de las arcas del fisco provincial. "Queremos encontrar una salida que probablemente no sea la óptima y no nos deje a todos conformes pero habrá que hacer un esfuerzo para econtrar un acuerdo", vaticinó el titular de la cartera educativa.

El gobierno provincial pide punto de equilibrio

El funcionario enfatizó su voluntad y la "de todo el gobierno" de arribar a un consenso, que no se concretó en las últimas dos paritarias, que se cerraron por decreto ante el fracaso en las negociaciones. "Creemos que hay posibilidades, y que las condiciones que existen seguramente impacten de manera imperfecta. Sabemos que las condiciones son muy complejas para los docentes, quienes han perdido ingresos de manera abrupta, pero también existen problemas para las arcas estatales. Por lo tanto hay que estar atentos a contemplar ambas situaciones: la necesidad de recomponer salarios que por supuesto reconocemos, pero también la exigencia de sostener el fisco santafesino. En este balance tenemos y queremos encontrar una salida que probablemente no sea la óptima, que no nos deje a todos conformes, pero estamos conscientes de que hay que hacer un esfuerzo para encontrar un punto de equilibrio", se explayó el ministro.