"No es justo que un trapito pase menos tiempo detenido que el que demandó detenerlo"

"En la zona tuvimos un hecho bastante particular, una persona que sabiendo que estábamos nosotros en el lugar nos vino a denunciar que un trapito en Tucumán al 2900 lo había amenazado con un cuchillo exigiéndole dinero para pudiera estacionar su vehículo ", relató Labayrú, y añadió: "Con el personal policial adicional que nos acompaña lo fuimos a buscar, se lo detuvo y fue trasladado a la comisaría 7ª".

Este lunes Labayrú hizo un posteo en redes sociales en el que dio cuenta del arresto y reclamó que "alguna vez la justicia se decida a clausurar esa maldita puerta giratoria que ciertos delincuentes parecen tener" . En ese sentido, señaló: "Si una persona amenaza a otra con un cuchillo y lo extorsiona, tiene que ir presa, porque no tenemos garantías de que no vuelve a hacer lo mismo si queda libre".

"Todos queremos que pague por lo que hizo y no tenerla de nuevo en la calle sabiendo que no tiene nada que perder", enfatizó la funcionaria municipal, y agregó: "La gente quiere estacionar sin miedo su vehículo, que es lo que corresponde. Eso es lo que expresé en las redes sociales, que es ni más ni menos lo que la gente quiere".

Labayrú ratificó que el número de denuncias sobre las extorsiones de cuidacoches violentos se han incrementado en el último tiempo. "Es muy importante hacer la denuncia, pero no nos olvidemos también que todo tiene sentido cuando uno hace la denuncia y la policía detiene a un delincuente, pero no cuando es menor el tiempo que pasa una persona detenida que el que llevó detenerla. No es justo".

Dos denuncias diarias por trapitos violentos

En los últimos 7 meses, el municipio recibió 539 denuncias por el accionar de cuidacoches violentos. En promedio por día fueron más de dos pedidos de intervención por extorsiones en la vía pública. El mapa al que tuvo acceso La Capital está básicamente concentrado el distrito centro, que acaparó el 85 por ciento de las llamadas. Los datos se conocen la misma semana en la que vecinos de diferentes zonas, en especial de los barrios Agote y Pichincha, denunciaron está práctica intimidatoria. El Concejo se hizo eco, relevó 20 puntos calientes, y la Intendencia y la policía realizaron fuertes operativos en las zonas más conflictivas.

cuidacoches centenario control.jpg

Los datos oficiales a los que accedió este diario van del 1° de noviembre de 2022 hasta el 10 de mayo pasado. En esos siete meses hubo 539 denuncias, unas 77 por mes y un promedio de 2,5 casos diarios.

El 85 por ciento de las denuncias se concentraron en el distrito centro (479 casos), seguido por el norte (37 quejas), luego el sur (11), el oeste (5), noroeste (4) y finalmente el sudoeste (3).

Desde el municipio ratificaron la la importancia que tiene hacer la denuncia formal ante el número telefónico 147 o bien a través de la aplicación Rosario Responde, a través del perfil digital que incluso permite hacer un seguimiento del estado del reclamo y su devenir en la burocracia estatal.