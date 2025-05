Cuánto cuesta ir a nadar a una pileta climatizada esta temporada en Rosario

En el caso de El Tala Club, ubicado en Cochabamba al 500, del mismo barrio, para citar otro ejemplo, los costos son: $37 mil a razón de dos veces por semana, $42 mil en caso de estímulos semanales y $52 mil de lunes a viernes, con una inscripción de $3 mil por única vez.

Zona centro

En la zona céntrica de Rosario, el histórico y demandado natatorio del Circulo de Obreros (Entre Ríos al 1200), la cuota mensual enseñanza o nado libre tiene un valor que arranca de los $33.600 y puede alcanzar los $56.000 según los dís que se nade. La condición para ingresar a la pileta siempre incluye un certificado bucodental y de aptitud física como suelen solicitar en todos los lugares de práctica de deportes acuáticos.

"El año pasado los aranceles estaban $10 mil menos aproximadamente, pero los incrementos los aplicamos en base a los aumentos de los productos para mantener el agua y el natatorio en general, los servicios y el salario de los profesores, entre otros gastos", explicaron desde el natatorio.

La Asociación Cristinana de Jóvenes (YMCA), ubicada en Catamarca, entre Mitre y Entre Ríos, ofrece una opción interesante además del natatorio, puesto que con la cuota societaria permite realizar actividades deportivas tales como cardio, ritmos, zumba y hockey, salvo el caso de natación, donde se debe abonar una adicional.

En concreto, la cuota societaria de este club céntrico es de $35 mil a la que hay que sumarle $10 mil para acceder al natatorio, aunque por ese valor ofrecen la posibilidad de nadar dos o tres por semana con profesor o nado libre de lunes a viernes en horarios disponibles y el costo no varía, según explicaron desde esa institución.

Beneficios para jubilados

En el caso de los jubilados afiliados a Pami, cuentan con una bonificación total para actividades acuáticas tales como natación o aquagym. "Este beneficio es por cupos y ya tenemos lista de espera que posiblemente se hagan efectivos a la brevedad", precisaron a La Capital dese el club céntrico en alusión al convenio con Pami durante mayo y posiblemente junio.

En tanto, apuntaron que "el año pasado fue la primera vez en diez años que se empezó a actualizar mensualmente la cuota porque no había forma de cubrir los costos operativos, ya que anteriormente se actualizaban entre dos y tres veces al año".

piletas climatizadas.jpg Actividades como acuagym podrán realizarse en los natatorios municipales desde el próximo lunes.

Para tener una idea, la cuota de club y natación que en 2024 se cobró $22.700 y $3.600 de adicional por nado, durante mayo de 2025 ascendió a $35 mil y $10 mil respectivamente.

Refinería: nadar en Agua Dulce

En el barrio Refinería, el complejo Agua Dulce ofrece un abono mensual de $28 mil a razón de dos veces por semana y de $32 mil para tres clases semanales.

Es una buena laternativa, ya sea para quienes viven por la zona o pueden trasladarse en bici o transporte públicos o particulares. El compleno está ubicado en Monteagudo 338 bis, cerca del Alto Rosario Shopping y también cuenta con otras actividades recreativas para niños, niñas, adultos y mayores.

Atlantic, entre Agote y Echesortu

Hacia la zona oeste, el club Atlantic Sportsmen Unidos (Lavalle al 900), también brida la posibilidad de nadar en época invernal tanto para socios del club como para no socios. El precio de la cuota oscila entre $34 mil y $40 mil a razón de dos o tres veces por semana, respectivamente para socios, mientras que en el caso de quienes no son afiliados al club el precio es un 20% superior. Claro que para cada valor hay promociones por pago en efectivo. En tanto que el nado libre (sin instructor) se ubica en $35 mil y $40 mil para socios y no socios del club, respectivamente, sólo en pago efectivo.

"Hay que decir que no se incrementó el costo como sí ocurrió con los insumos, servicios, alquiler ni la inflación. Para tener una idea, la cuota tendría que costar como ocurre en Funes, que está en $60 mil", evaluó Alejandro, el concesionario de la pileta climatizada que posee el club Atlantic Sportsmen Unidos, del barrio Agote.

natacion1.jpg

En ese sentido, aseguró: "El dato importante a tener en cuenta es que no es lo mismo un club que o un privado por los gastos que tiene que afrontar, puesto que las instituciones sociales cuentan con subsidios y el abono de todos los socios del club. De modo que la cuota de un club que no concesiona su pileta debería estar un 30% menos".

La pileta del Charrúa en zona sur

En zona sur, un lugar elegido por los vecinos para realizar natación o aquagym suele ser la pileta de la sede social del Club Atlético Central Córdoba (San Martín 3200).

El charrúa ofrece la posibilidad de nadar de dos a seis veces a la semana (lunes a sábados), cuyos valores, en ese orden respectivo, van de los $23 mil a $31 mil de acuerdo a los estímulos semanales optativos. Y esos valores se reducen entre $2 mil y $3 mil en el caso de infantiles y jubilados.

Para ello, desde el club explicaron que se abona una inscripción de $5 mil por única vez, sumado a la cuota societaria que varía entre $10 mil y $11 mil en el caso de cadetes o socios activos u $8 mil en caso de menores.