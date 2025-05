El municipio elimina tasas a los taxis y busca que Uber sea legal

A la hora de aplicar la tarifa variable, los usuarios deberán estar en conocimiento del precio estimado antes de tomar el servicio y no podrán exigirles ningún pago suplementario que no esté debidamente informado.

Lo cierto es que los anuncios van en correlato con lo indicado la semana pasada por el gobierno provincial. En el marco de la ley tributaria 2025, se pondrá en marcha una nueva medida de alivio fiscal destinada a taxis y remises que consiste en el reconocimiento de un ciento por ciento del pago de la patente única sobre vehículos (como crédito fiscal) para el cumplimento del compromiso del impuesto sobre los ingresos brutos. El beneficio alcanzará a unos 5.000 contribuyentes y el costo anual asumido por la provincia representa 1.700 millones de pesos.

Alivio en las tasas y guiños a las app

Además de alivianar la carga en el sistema de costos que tienen los coches de alquiler, la eliminación de tasas también abre la puerta a que las app hoy ilegales y que rompen el mercado con precios en los viajes que producen competencia desleal con taxis y remises. En concreto, el paquete también fue presentado como un guiño a Uber y Didi para que puedan trabajar dentro de la normativa vigente, inscriptas en el municipio y con la habilitación correspondiente, como ya hizo Cabify. “Para mí Uber tiene que ser legal. Hay una ordenanza que establece un marco normativo, entonces Uber tiene que ser legal”, reforzó con sus declaraciones Labayru.

La funcionaria, y candidata a concejala por el oficialismo también hizo su lectura de estos anuncios. “El mundo cambió, también cambió la forma en que la gente se moviliza en las ciudades. Nosotros sabemos que la gente hoy en día busca más comodidad, busca mejor precio, busca rapidez. Y desde el municipio no hacemos oídos sordos, no miramos para otro lado, por eso obviamente escuchamos a las dos partes; escuchamos a los usuarios, también a los taxistas y remiseros, y consideramos que hoy en día tienen algunas exigencias que realmente son innecesarias”, explicó para afirmar que estas modificaciones y desgravamientos tributarios "que lo único que hacen es no permitirles que puedan competir en igualdad de condiciones con las distintas opciones que ya tenemos en nuestra ciudad”.

Traducido a la jerga futbolera, Labayru afirmó que lo que se pretende es “equilibrar la cancha, que el partido sea más justo para todos, y porque todas estas medidas en realidad son en beneficio del rosarino. En definitiva, lo que queremos es que elija un sistema de transporte en donde se sienta más seguro y que responda a las necesidades que tiene”. La alusión es a la ordenanza del año pasado que sube las plataformas arriba de taxis y remises, los obliga a una app por cada unidad, ofrece viajes compartidos y la obligatoriedad de un sistema de pago electrónico.

En paralelo a lo anunciado y el proyecto al Concejo Municipal, se iniciaron las gestiones junto al Banco Municipal para la apertura de una línea de crédito accesible para la adquisición de un rodado cero kilómetro y desde el Concejo se fueron prorrogando los plazos para muchas unidades que habían llegado al límite de su vita útil. Ahora se estableció 10 años de antigüedad y con opciones de prórroga a analizar por el Palacio Vasallo.

Qué dicen los titulares de taxis

Consultados por La Capital, tanto el referente de la Asociación de Titulares de Taxis Independiente (Atti), Mario Cesca, como el vocero de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar), José Iantosca, brindaron su opinión y fundamentos al paquete de eliminación de tasas propuesto por el Ejecutivo.

"Una tarifa variable de este 35 por ciento para arriba o abajo de lo estipulado no sirve. Estamos con un atraso en nuestros valores de un 70 por ciento y aplicar otra rebaja sería condenarnos a tener más costos", se quejó Iantosca para ahondar sobre los ítems que se abonan mensualmente: "Pagamos un seguro caro que no se puede evitar, un monitoreo de 10 mil pesos por semana, patente, un auto que al renovarlo nos sale 29 millones de pesos y el costo de un chofer, indemnización y monotributo".

taxetes8.jpg

El dirigente fue al grano en relación a Uber y Didi: "Nunca podremos competir con las app. No les interesa el costo del kilómetro recorrido. A estas app les conviene ser ilegales, así que no creo que se legalicen jamás", sentenció Iantosca.

Cesca, por su parte también fue al hueso: "Al taxi hay que sacarle el verdadero lastre que es el costo laboral que tiene el convenio actual. Los recursos no están y menos compitiendo con aplicaciones que no pagan nada. Ahora estos impuestos municipales que se eliminan tienen una incidencia que no llega al uno por ciento". En esta línea y con un estudio de costos en mano, el dirigente indicó que por patentes y tasas se paga sólo el 0,30 por ciento, mientras que el ítem personal representa el 43 por ciento del total.