Milei desinfló el día D de Ganancias y golpea la recaudación de las provincias

Se trata de una fecha que está marcada en el calendario como los tres días de máxima recaudación, que en teoría no se vuelve a repetir hasta el año siguiente. Por regirse en mayo, es un tubo de oxígeno para pagar aguinaldos. Para Santa Fe estaban previstos ingresos por 230.000 millones pero ingresaron 111.000 millones, un 48% menos.

La primera es que hubo un fallo hace unos años de la Corte Suprema de la Nación que usaron de precedente algunas empresas lo que les permitió ajustar los quebrantos (pérdidas fiscales) de años anteriores ajustados por inflación, cosa que por la ley de impuestos a las Ganancias no se puede. En otro contexto, ARCA (exAFIP) hubiese tenido una postura más rígida amparándose en la ley y rechazando, hasta hubiese puesto en práctica los mecanismos para que no aplicar ese fallo. Ahora no ocurrió, al contrario, dio cierta libertad y plan de pago para que esas empresas procedan.

La otra medida del gobierno que incidió en la recaudación es haber redefinido el esquema de anticipo de Ganancias, lo que terminó otorgando más dinero al sector privado que a los gobernadores y municipios. ¿Por qué?

afip-arca.jpg Nuevas medidas sobre Ganancias e IVA del gobierno de Javier Milei

El régimen del anticipo -que es saldo a pagar del 2024, ya disminuido por lo mencionado en el punto anterior- se reformuló en abril de este año. Históricamente empezaba a vencer junio y se hacía en diez cuotas desiguales (25% en la primera y 8,33% en las restantes), pero ahora se pasó al pago de nueve anticipos iguales del 11,11% hasta febrero de 2026. Parece un guiño a las empresas para que cuenten con más dinero para pagar el aguinaldo, pero para los gobernadores es lo contrario.

La tercera señal tuvo que ver con otro cambio, en este caso respecto a los saldos de libre con disponibilidad de IVA. Históricamente, cuando las empresas tenían percepciones a favor se permitía utilizar un saldo de libre disponibilidad de IVA hasta cierto porcentaje. Ahora habilitaron que se pueda deducir todo lo que puedan y quieran.

Al deducir mucho de esos saldos, que gran parte del volumen pertenecía a importadores, no se recaudó IVA. Se hizo un dique. Son todas medidas de Nación que claramente inciden sobre su propia recaudación, pero explícitamente sobre los ingresos de las provincias.

Recaudación

Esto se da en un contexto en que la recaudación cae para las provincias. Si bien hubo informes que hablan de un crecimiento durante 2025, la medición interanual se compara con los primeros meses de 2024, cuando los índices estaban en el quinto subsuelo. Pero cuando se mide frente a los últimos meses del 2024, se ve que la recaudación real (y coparticipación puntualmente) crece por debajo de la inflación.

Por ejemplo, si se compara la coparticipación federal de abril de 2025 con diciembre de 2024 se registra un aumento del 1,9%, sin embargo, el IPC (Índice Precios al Consumidor) fue de 12,7%. Lo mismo ocurre con Total Tributario de Santa Fe que en la misma comparación fue 4,8%, lejos del 12,7% del IPEC.

Puede encontrar respuestas en la desaceleración inflacionaria que no se compensó por una recuperación heterogénea y desinflada. Por ejemplo, crece el agro que no paga ingresos brutos, pero no arranca el comercio o la industria que sí pagan. El resto ni un músculo mueve. Además se presume que existe un deslizamiento fuerte hacia la informalidad, es decir, ventas en negro. Santa Fe terminó con superávit el primer trimestre pero con un déficit de 40 mil millones en el cuatrimestre.

Deuda externa

El Ministerio de Economía de Santa Fe observa que los ingresos por recaudación pueden afectar el panorama, no en lo corriente pero sí, por ejemplo, para para pagar nuevas obras públicas. Es un escenario incierto el futuro, con el mencionado achique de los envíos por coparticipación y además las reformas tributarias que impulsa el gobierno nacional, que abre un escenario complejo en cuanto a la ingeniería. Cambios en el IVA y baja de ingresos brutos en el combo.

Por esa proyección de baja recaudación, el gobierno de Santa Fe buscará financiamiento en el mercado internacional por mil millones de dólares para financiar obras de infraestructura. En el gobierno sostienen que no es un tanque sin nafta, sino una decisión de previsión para mantener el ritmo.