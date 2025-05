Otro escándalo en el Vaticano: un cardenal acusado de abusos en las reuniones precónclave

>>Leer más: El cardenal del escándalo: ¿por qué Angelo Becciu fue expulsado del cónclave?

Quien es Juan Luis Cipriani

Juan Luis Cipriani es el arzobispo emérito de Lima. Fue el primer cardenal de la historia en pertenecer al Opus Dei. Forma parte del lado más conservador del clero.

Ahora bien, en 2018 Cipriani fue acusado de abuso sexual de menores. A través del periódico El País de España, la víctima con una carta dirigida al Papa Francisco reveló haber sufrido abusos por parte del cardenal en 1983, cuando tenia 16 años. A partir de allí, el mismo periodico dio a conocer que Cipriani ya tenía una denuncia previa realizada en 2002 por la misma razón.

Que medidas tomó el Papa Francisco

Fue el Papa Francisco quien en 2019, mientras reforzaba las medidas contra los abusos en la Iglesia, obligó a Cipriani a exiliarse de Perú, no hacer declaraciones y no llevar los hábitos o los símbolos cardenalicios.

Asimismo, Matteo Bruni, el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, informó que "se le impuso un precepto penal con ciertas medidas disciplinarias relativas a su actividad pública, lugar de residencia y uso de insignias".

En este contexto, Cipriani hizo frente a alas denuncias y a las medidas tomadas por el Papa Francisco y por medio de una carta expresó que las acusaciones eran completamente falsas. "No he cometido ningún delito ni he abusado sexualmente de nadie ni en 1983, ni antes ni después", enfatizó el cardenal en su carta pública. Además, señaló al Sumo Pontífice por supuestamente no haber escuchado su lado de la historia y haber tomado una decisión precipitada “sin saber más y sin que se abriera un proceso”.

>>Leer más: Mykola Bychok: el candidato a Papa más joven del cónclave

El comunicado de la ONG Bishop Accountability

El escándalo se profundizó ya que a tan solo días del comienzo del próximo cónclave, el cardenal asistió no solo a los actos funerarios de Francisco sino también a las reuniones con otros cardenales en el salón de deliberaciones. Además el peruano vistió su hábito cardenalicio, lo que contradice las medidas tomadas por el Papa Francisco.

En este contexto, la organización Bishop Accountability pidió fervientemente la expulsión el cardenal peruano del Vaticano. Anne Barrett Doyle, codirectora de la ONG, comunicó: "su presencia envía un mensaje equivocado a las víctimas y al mundo sobre la postura de la Iglesia".

La organización, por su parte, expresó: "La presencia de Cipriani reaviva la idea de que la Iglesia es más segura para los clérigos acusados que para los niños".