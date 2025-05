Franco Colapinto cumple 22 años con 11 GP de Fórmula 1: la comparación con otros pilotos emblemáticos

La otra vez que pasó a una Q3 fue en la clasificación al sprint de Austin, donde largó 10º y llegó 12º. En Brasil también arribó en el 12º lugar en la carrera corta del sábado, pero no cuentan en las estadísticas de la Fórmula 1.

Pero, ¿dónde estaban varios de los pilotos consagrados a la edad hoy de Colapinto o con esa cantidad de grandes premios disputados? ¿O los argentinos en la F1 con esa cantidad de carreras?

>>Leer más: El resumen de Flavio Briatore sobre Franco Colapinto

Otros argentinos en la Fórmula 1

images.jpg Esteban Tuero, con el Minardi en 1998.

Para empezar hay que decir que en el siglo pasado no era común ver a pilotos de la edad del argentino o menos en la Fórmula 1. Sin embargo, un piloto nacional tuvo ese privilegio en 1998: Esteban Tuero, quien con 19 años llegó a la máxima categoría.

Tuerito abandonó las primeras carreras con Minardi, pero hubiera sumado en la cuarta con el 8º puesto en San Marino, su mejor ubicación, con 20 años recién cumplidos. Después fue 15º en España (en el mismo circuito donde Colapinto correrá este domingo), abandonó en la primera vuelta de Mónaco, en Canadá, Francia, Gran Bretaña y Austria, para volver a llegar recién en su 11ª cita en Alemania, con el 16º puesto final.

En el 2000, Gastón Mazzacane llegó con 24 años a la Fórmula 1, abandonó en Australia y en Brasil ya hubiera sumado con el sistema actual, ya que fue 10º. Los primeros 11 GP los completaría con un 13º puesto en San Marino, 15º en Gran Bretaña y España, 8º en Nurburgring, abandono en Mónaco, 12º en Canadá, abandono en Francia, 12º en Austria y 11º en Alemania.

images (1).jpg Gastón Mazzacane, con el Minardi en el 2000.

Mazzacane en las primeras 11 carreras hubiera sumado los mismos puntos que Colapinto hoy, por un 8º puesto y un 10º, pero siempre terminaba en último lugar y a varias vueltas del ganador, en una época de más abandonos que ahora por fallas mecánicas.

>>Leer más: En riesgo en la Fórmula 1 por los acosadores de las redes

¿Y Carlos Reutemann, que se estrenó con una pole position en el GP de Argentina de 1972? El Lole tenía 29 años cuando se subió al Brabham BT 36 en Buenos Aires y, accidente en el medio en la F2 en Truxton, cumpliría 11 GP en Argentina 73. En el medio consiguió puntos en la 9ª carrera en Canadá con un cuarto puesto, pero también hubiera sumado en la 5ª en Gran Bretaña con el 8º puesto. Fue a su vez 13º en Bélgica y 12º en Francia, abandonando en todas las restantes.

formula-1-argentina-1973-24.jpg Reutemann, en el GP de Argentina del 73, su 11ª carrera en F-1.

En tanto, Norberto Fontana llegó con 22 años a la F1 pero solo corrió 4 GP en 1997. Y Oscar Larrauri llegó muy tarde, a los 33 años en 1988, pero solo largó 8 GP, aunque en ese año estuvo en al menos 11 GP: no pudo largar en Brasil porque el EuroBrun se le quedó en la largada, no clasificó en San Marino, clasificó bárbaro en Mónaco, 18º, pero abandonó, llegó 13º en México en su mejor performance, abandonó en Canadá, Detroit y Francia, no clasificó en Inglaterra, fue 16º en Alemania, y no clasificó en Hungría y Bélgica.

Mientras que Ricardo Zunino corrió exactamente 11 GP. Fue 7º en el debut de Canadá 79 reemplazando a Niki Lauda con 30 años y abandonó en Watkins Glen. En 1980, siempre con Brabham, fue 7º en Argentina, 8º en Brasil y 10º en Sudáfrica, por lo que en 4 de sus primeras cinco carreras hoy hubiera sumado. Luego abandonó en Long Beach y Bélgica, no clasificó en Mónaco y abandonó en Francia. Ahí fue reemplazo por el mexicano Héctor Rebaque.

49678285172_c91bac1098_c.jpg Ultima carrera de Ricardo Zunino en la F-1, justo la 11ª, en Argentina 81.

Y en 1981 corrió dos GP con Tyrrell, para totalizar justo 11 carreras: fue 13º en Brasil y Argentina, para luego ser reemplazado por Michele Alboreto desde San Marino.

Por supuesto, Juan Manuel Fangio fue inigualable en los inicios mismos de la F1. Abandonó en el primer GP de la historia en Silverstone, pero ganó en Mónaco, abandonó en Suiza, ganó en Bélgica y Francia, y abandonó en Italia, todo en 1950.

Ya en 1951, año de su primer titulo, ganó en Suiza, fue 9º en Bélgica, ganó en Francia, y fue 2º en Inglaterra y Alemania.

El Cabezón José Froilán González, en tanto, debutó en Mónaco 50 con abandono, se accidentó en Suiza, abandonó en Francia y Suiza 51, no largó en Bélgica, fue 2º en Francia y le daría a Ferrari la primera victoria de su historia en Silverstone 51, fue 3º en Alemania, 2º en Italia y España y no largaría en Suiza 52, en su 11º GP.

>>Leer más: Un consistente 13º puesto en Mónaco

fangio-carrera.jpg Juan Manuel Fangio, en 1951, donde obtuvo su primer título mundial. En Alemania, dos carreras antes del final, llegaría a las 11 en Fórmula 1.

El gran Ayrton Senna Da Silva

La misma edad que Mazzacane tenía Ayrton Senna cuando debutó con el Toleman en el GP de su país en 1984: 24 años.

El brasileño, con un auto que era habitué del fondo hasta que llegó, consiguió en sus primeros 11 GP dos podios. Con ese Toleman que luego sería Benetton, más tarde Renault y ahora Alpine, fue 2º en el recordado GP de Mónaco bajo la lluvia que se canceló cuando venía para superar a Alain Prost, y 3º en Silverstone.

Su gran rival de aquellos años, Alain Prost, debutaría también con 24 años en McLaren con dos auspiciosas actuaciones y puntos: 6º en Argentina y 5º en Interlagos, y otros dos 6º lugares en Gran Bretaña y Países Bajos, donde llegaría a su 11ª carrera en Fórmula 1.

w85v61cssdl71.jpg La 11ª carrera de Ayrton Senna, en Holanda 1984, con el Toleman a los 24 años.

La primera varita mágica de Briatore

Mientras que Michael Schumacher, que atravesó los dos siglos, siendo el único que consiguió títulos de F1 en ambos, había llegado casi a los 22 años y 9 meses cuando debutó en el GP de Bélgica de 1991 con un Jordan, clasificando 7º pero no pudiendo largar en Spa por el embrague.

A la fecha siguiente, ya Flavio Briatore (sí, el mismo que apadrina hoy a Colapinto) se lo había "robado" a Jordan para llevárselo a Benetton y sumaría sus primeros puntos con el 5º puesto en Monza, tras clasificar de nuevo 7º.

Sería luego 6º en Portugal y España, abandonaría en Japón y Australia, siempre en el 91, y en el 92 llegaría 4º en Sudáfrica, haría su primer podio con el 3º puesto en México y repetiría en Brasil, sería segundo de nuevo en España y abandonaría su 11º GP en San Marino. Sin dudas, una gran cosecha para el que sería heptacampeón mundial. En su 18ª carrera, en el mismo Spa donde debutó, obtendría en ese 1992 su primera victoria.

images (2).jpg Michael Schumacher detrás de su compañero Martin Brundle en San Marino 1992, su 11ª carrera en F-1, ya con 23 años.

>>Leer más: Con mucho por ganar en Mónaco

El inigualable récord de Lewis Hamilton

Con 22 años y 2 meses, Lewis Hamilton llegaba a la Fórmula 1 en el GP de Australia 2007. Al inglés lo habían preparado muchísimo en McLaren para ese momento y le hizo honor a lo que de él se esperaba.

Como Schumacher, su entrada en la F1 fue impactante, pero mucho más aún. Fue 3º en Australia, detrás de su compañero Fernando Alonso, en un equipo poderoso como el McLaren-Mercedes. Obtendría entonces cuatro 2º puestos seguidos en Malasia, Bahrein, España, Mónaco y en la sexta cita llegaría su primera victoria en Canadá.

Hamilton repetiría en Estados Unidos, sería 3º en Francia y Gran Bretaña, y recién se bajaría del podio en Nurburgring para el GP de Europa, con el 9º puesto. La 11ª lo volvería a encontrar ganador en Hungría.

DPPI_00002641_658-scaled-e1691242702190.jpg Triunfo de Lewis Hamilton en Hungría, su 11º GP de F-1, en rivalidad ya manifiesta con Fernando Alonso en McLaren.

La segunda gran obra de Flavio

En cambio, como Esteban Tuero, Fernando Alonso llegó con 19 años a la Fórmula 1 en el equipo Minardi y ni de cerca haría lo que Schumacher o Hamilton lograron después.

Como Colapinto, el hoy piloto de Aston Martin con 44 años, fue 12º en el debut. Fue en el GP de Australia de 2001. Luego en Malasia sería 13º, abandonaría en Brasil y San Marino, sería 13º en el estreno en su casa, España, abandonaría en Austria, Mónaco y Canadá, sería 14º en el GP de Europa, abandonaría en Francia y 16º en Gran Bretaña, su 11ª carrera en Fórmula 1.

>>Leer más: Un viernes muy cuidados para el argentino

O sea que Alonso, en sus primeras once carreras, no hubiera llegado a zona de puntos, algo que lograría en el siguiente GP de Alemania con el 10º lugar.

Alonso se guardaría en todo 2002 y otra vez Flavio Briatore lo rescataría en Renault para 2003, edificando su gran historia, con su primera victoria en Hungría 2003, su carrera número 30 en la Fórmula 1.

fernando-alonso-minardi-f1-2001_8o6jp64379wv1o0fel24o4ksm.jpeg Fernando Alonso y el Minardi de 2001.

Y el actual campeón Max Verstappen

Max Verstappen fue, como Hamilton, uno a los que más cuidado se puso en la llegada a la Fórmula 1 a través de la escuela de Red Bull y el neerlandés tiene el récord de ser el más precoz en debutar en la Fórmula 1, cuando lo hizo con Toro Rosso en el GP de Australia de 2015, con 17 años, 5 meses y 13 días.

Verstappen clasificó 12º, pero abandonó en Melbourne. En los siguientes 10 GP fue 7º en Malasia y sumó sus primeros puntos en su segunda carrera como Colapinto, abandonó en China y Bahrein, fue 11º en España, abandonó en Mónaco, fue 17º en Canadá, 8º en Austria, abandonó en Gran Bretaña, fue 4º en Hungría y 8º en Bélgica.

Después de un año y un par de carreras en 2016 en Toro Rosso, Verstappen pasaría a la escuadra principal de Red Bull y en su 1ª carrera con esa escudería, su 24ª, obtendría su primera victoria en España, justo donde se correrá este domingo.