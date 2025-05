Taxis: avanza un proyecto para que el usuario sepa dónde hay coches libres

En el caso de los choferes se podría contar además con los mapas en tiempo real de líneas de transporte suspendidas para abastecer de servicio a ese sector.

"Que el taxi use cualquier app"

“El taxi es de la calle. El contexto es que se están fundiendo todas las partes; titulares y peones. Hay que proteger al taxi de la calle, hay que darles beneficios a los titulares. Necesitamos que la circulación sea el futuro del taxi en Rosario. El taxi tiene que circular donde están los pasajeros, por las zonas de calor; y el Estado debe proteger las paradas masivas”, salió Cavatorta en respaldo a la iniciativa. "Cuando se pide un Uber o Didi le llega un taxi. Ellos usan las app no registradas. El taxista no tiene que buscar a la gente, sino el usuario al taxi. Los sub 40 usan el celular al salir y piden movilidad por una app, pero otro gran universo levanta la mano para pedir un taxi. Hay que saber dónde están e impedir recorridos innecesarios. Debemos protegerlos en paradas y darles exclusividad como el Casino, terminales, de ómnibus, aeropuerto, a la salida de los espectáculos, shoppings, centros comerciales. Tiene que haber un auto esperando a la gente, no circulando. Además, todos los taxistas tiene que tener autorización para usar apps no registradas, que todos usen cualquier aplicación porque ya es irreversible".

Seguidamente Irigoitia enumeró los seis ejes de su propuesta que incluye: paradas de concurrencia masiva y oficiales exclusivamente para taxis; costos impositivos y tributarios a cargo del municipio; Revisión Técnica Obligatoria (RTO) como inspección técnica exigible; uso de aplicaciones libre sin sanciones; monitoreo y rastreo satelital a cargo del municipio; y actualización del Registro Municipal de Choferes de Taxis.

Alivio de costos

Sobre el final de la audiencia, ingresó el mensaje del Ejecutivo Municipal que modifica aspectos regulados por la ordenanza general impositiva y otras normas vigentes, tal cual como se adelantó la semana pasada en rueda de prensa.

“Aliviar la estructura de costos del sistema, morigerando requisitos administrativos y facilitando el desarrollo de la actividad”, anticipa el proyecto oficial que elimina tasas municipales relacionadas con la renovación de licencias de taxis, adjudicación de nuevas chapas, transferencias de licencias, habilitación de apoderado de titular, y la revisión técnica del CITA (reemplazado por RTO).

Además, el proyecto de la Intendencia prorroga la renovación de unidades (por encima de los diez años de antigüedad); habilita la adhesión a una o más aplicaciones (elimina la obligatoriedad del radiotaxi); y flexibiliza la tarifa a las condiciones de oferta y demanda . Es decir que con acuerdo previo con el pasajero se pueda cobrar un 35 por ciento más o de menos de la tarifa vigente.

El concejal oficialista Mariano Roca ( Arriba Rosario) solicitó un tratamiento diferenciado al mensaje del Ejecutivo. “Es más abarcativo, debería tener prioridad, es conciso; para el sector plantea beneficios económicos sustanciales, con impacto directo en el sistema”, agregó para escindirlo de esta iniciativa planteada por los taxistas. Los proyectos quedaron en estudio y serán tratados nuevamente el próximo lunes.