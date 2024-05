Comercio: la mayoría abrió, pero la actividad fue floja por el paro

El comercio no estuvo de paro, aunque sí lo apoyaron los trabajadores de la Asociación Empleados de Comercio , quienes hicieron una masiva movilización por el área central para visibilizar la realidad del sector . De hecho, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) emitió un comunicado en el que manifestó su respeto al derecho de huelga, pero advirtió que "la delicada situación del sector pyme -aquejado por la fuerte retracción del consumo- impide la adhesión al cese general de actividades".

En esa línea, y en busca de no perder un día de ventas en un escenario de caída de la demanda, la mayoría de los comerciantes fueron a abrir sus negocios , aunque en el centro se empezó a notar recién después de las 9. Según comunicó Begoña Amitrian, presidenta de la Federación de Centros Comerciales de Rosario, "casi todos los centros comerciales a cielo abierto estuvieron abiertos con normalidad, y salvo algunos que no pudieron asistir por falta de transporte, el personal se presentó a trabajar con normalidad".

En calle San Luis hubo un 50% de comercios abiertos, pero poco movimiento de gente. En otras zonas, como el Paseo del Siglo, subió al 80%. En el macrocentro, como en el Centro Comercial (CCCA) Cafferata, la mayoría de los comercios abrió. "Hubo menos personas circulando, pero las ventas estuvieron normal", sintetizó Diego Pardo, de ese paseo.

Norte y sur

Ciro Rizzi, del Centro Comercial Alberdi, relevó que allí y por Rondeau hubo un 80% de apertura: estaciones de servicio, supermercados, panaderías, bares, granjas, perfumerías y casas de electrodomésticos estaban activas. Solo hubo algunos locales cerrados, por decisión particular de sus dueños. "Pero el movimiento fue flojo, porque, es obvio, la gente que no fue a trabajar decidió no salir. Más al norte hubo algo más de movimiento, pero no se trasladó en ventas", apuntó.

"En nuestro paseo estuvo casi el 100% abierto. En cuanto a los clientes estuvo muy tranquilo. La falta de transporte afecta. A la tarde hubo algo más de movimiento", analizó Juan Falcone, del CCCA Tiro Suizo, en la zona sur. En el Centro Comercial Ayacucho fue mucho más baja, del 50%. "De todos modos, ya viene baja la facturación a pesar de los primeros días del mes. No hay consumo, reflejando lo que muestran los informes oficiales", dijo Sergio Nazzi, presidente de esa entidad.

Sin dudas, fue una jornada atípica. Con menor actividad que un día normal, pero notoriamente más que un domingo o feriado. Como siempre, la falta de transporte impactó puntualmente en el centro de la ciudad.