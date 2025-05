Un experto asegura que los dólares del colchón "van a tener que esperar un tiempo" para salir

El economista subrayó que el gobierno nacional no hizo anuncios concretos en cuanto al blanqueo, pero destacó los cambios en los controles de Arca

El gobierno argentino anunció una serie de reformas financieras y tributarias con la siguiente consigna: "Tus dólares, tu decisión" . El economista Cristian Módolo aseguró este viernes que, más allá de esa consigna, todavía no hay cambios concretos a la vista en este punto y aclaró que los billetes del colchón "van a tener que esperar un tiempo para tomar vida pública".

El ex subsecretario de Ingresos Públicos de la Nación se refirió a las diferencias entre lo que dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, y lo que efectivamente puede cambiar a partir de ahora. "Me parece que el título no corresponde. La expectativa estaba puesta en cómo blanquear y se habló muy poco", subrayó.