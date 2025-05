El viernes en que Franco Colapinto menos se pareció a Franco Colapinto en la Fórmula 1

En Mónaco, Franco Colapinto pareció cuidar siempre y no solo quedó lejos de Pierre Gasly, sino del resto. En los libres, se entiende. Este sábado, a clasificar

Es que el argentino se caracteriza por su velocidad, su voracidad para ir a buscar un tiempo, su adaptabilidad. Pero en el primer día de un callejero tan traicionero como Mónaco, que a decir verdad no tiene nada de lo que debe tener una pista que combine espectáculo-seguridad, el argentino quedó lejos de todo. Penúltimo en la primera tanda, último en la segunda. En realidad, no fue cola al mediodía porque Lance Stroll casi no giró.