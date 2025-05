Inteligencia artificial: tras el escandaloso video falso de Macri, impulsan nuevas regulaciones

Frente a las elecciones a diputados nacionales del próximo 26 de octubre , se busca imponer límites al alcance de la inteligencia artificial en las campañas políticas. Con el avance de la IA, cada vez se vuelve más difícil distinguir qué es real y qué no. La idea es que no vuelva a ocurrir algo como lo que pasó el domingo pasado, con los deep fakes de Mauricio Macri y Silvia Lospenatto, videos que superaron las 14 millones de vistas.

En el proyecto de ley, se advierte que Argentina enfrenta su primer proceso electoral nacional en un contexto de inteligencia artificial generativa, donde “la desinformación impulsada por esta tecnología puede contaminar de forma inédita los ecosistemas informativos”.

Además, se hace hincapié en que estas tecnologías son “herramientas digitales de fácil acceso” con las que “actores maliciosos” pueden crear imágenes falsas de candidatos en situaciones desfavorables, videos manipulados de autoridades electorales cuestionando la integridad del proceso electoral, o audios falsos de funcionarios indicando cambios falsos en los lugares o formas de votación. Tal cual como sucedió el sábado 17 de mayo, un día antes de las elecciones porteñas.

Qué dice el proyecto para regular la IA en redes de candidatos

El proyecto de ley propone modificar el Código Electoral para establecer límites temporales y procedimientos específicos contra la circulación de contenido falso. Más precisamente, busca instaurar prohibiciones sobre posteos realizados con inteligencia artificial en las redes sociales, de cara a las próximas elecciones nacionales del 26 de octubre.

Para esto, las redes sociales deberán cooperar: se establecerán plazos para que se anulen publicaciones falsas, creadas con IA, de las plataformas digitales.

A partir de esta normativa, las redes deberán desarrollar e implementar procedimientos técnicos para detectar y eliminar contenidos engañosos. Este contenido tiene que haber sido reportado, o una persona tiene que haber reportado que no hizo ni dijo lo que se difundió, y que esto podría “razonablemente afectar su imagen o intención de voto”.

Luego del reporte, estos contenidos deben ser eliminados en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas desde su reporte. Si no se pudo concretar su eliminación, se lo deberá rotular con la leyenda: “Este [imagen/audio/video] ha sido manipulado y no es auténtico.” Este procedimiento es similar al de “notas de la comunidad” que ya funciona en la red social X, ex Twitter.

Esta iniciativa ha contado con la adhesión de legisladores de diversos bloques de la Cámara de Diputados. Entre ellos, Margarita Stolbizer de Encuentro Federal; Danya Tavela, Marcela Coli, Marcela Antola, Carla Carrizo y Melina Giorgi de Democracia para Siempre; Atilio Benedetti de la UCR y Adolfo Bermejo, Liliana Paponet y Martín Aveiro de Unión por la Patria.

Sobre la temática, Julio Cobos, impulsor de este proyecto de ley, señaló: “Al día de hoy, y más allá de los estudios científicos realizados sobre el tema, resulta difícil comprender lo que representa y el alcance de la inteligencia artificial, estamos ante un fenómeno que todavía es inconmensurable e imprevisible. Como toda acción que impacta en la vida de las personas, tiene su uso y difusión una dimensión ética y moral y los límites son aún difusos”.

Además, el diputado se refirió al escándalo por el video falso que de Mauricio Macri que se volvió viral un día antes de las elecciones legislativas porteñas: “Lamentablemente, recientemente hemos vivido un episodio en las elecciones de Ciudad de Buenos Aires, con un video falso creado con esta tecnología que llegó a tener más de 14 millones de vistas y circuló por los teléfonos de todos los ciudadanos”.

En palabras de Cobos el “efecto concreto” de este tipo de contenidos “es difícil de medir”. No obstante, reconoce que “generó una situación falsa que perjudicó a uno de los sectores que competía en los comicios. Más allá de que después se desmintió la veracidad del mismo, el daño estaba hecho”. A esto lo señala como “peligroso e inaceptable”.