¿8 mil dólares gratis? Usuarios de Ualá reportaron que les apareció dinero en sus cuentas

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/becafleitasok/status/1925258851038744847?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1925258851038744847%7Ctwgr%5E8addaf0a8eb640fdfdd0e88c461a3565ae02b86d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.airedesantafe.com.ar%2Feconomia%2Fusuarios-uala-denunciaron-que-les-aparecieron-8000-dolares-sus-cuentas-y-luego-desaparecieron-n617535&partner=&hide_thread=false . @uala_arg tuvo una gran falla de seguridad. Mi última operación en dólar mep, en la app fue en abril. La plata quedó en cuenta. Hoy de la nada aparecen 8277,60usd. Horas más tarde la cuenta pasó a 0 usd.@pbarbieri

Revisen sus cuentas.

Hay gente que pudo sacar esa plata y… pic.twitter.com/lUj6nMvZJx — Rebeca Fleitas (@becafleitasok) May 21, 2025

"Ualá tuvo una gran falla de seguridad. Mi última operación en dólar mep en la app fue en abril. La plata quedó en cuenta. Hoy de la nada aparecen 8277,60usd. Horas más tarde la cuenta pasó a 0 usd. Revisen sus cuentas. Hay gente que pudo sacar esa plata y otros que operaron. Esto es muy grave. Si la empresa no lo resuelve se procederá a la denuncia correspondiente. Imposible comunicarse con alguien a través del chat", denunció Rebecca Fleitas, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de su cuenta de X.

Según compartieron los usuarios, el dinero permaneció en sus cuentas por algunas horas, y luego desapareció. Durante ese periodo de tiempo, tan solo algunos afortunados pudieron operar con los dólares que aparecieron sin previo aviso, mientras que a la mayoría de usuarios les bloquearon las operaciones. Además, varias personas denunciaron que, luego de resolver el imperfecto técnico, les desapareció el saldo en divisa extranjera con el que contaban previamente.

¿Qué es Uala y qué sucedió con esta billetera virtual?

Ualá es una plataforma financiera digital que ofrece diversos servicios bancarios, pero que no funciona estrictamente con las mismas reglas que un banco. Esta billetera virtual permite abrir una cuenta de pago, obtener una tarjeta de prepaga Mastercard, y realizar transferencias locales, pagos, recargas y retiros en cajeros .Además, permite abrir una cuenta de ahorro en dólares de forma gratuita. Esta cuenta permite depositar, transferir, comprar y vender dólar MEP directamente desde la app. Fue en estas cuentas en divisa extranjeras donde se dio el problema.

>> Leer más: La tecnológica Ualá lanzó una tarjeta de crédito en el mercado argentino

Este martes, decenas de usuarios denunciaron que aparecieron sin previo aviso aparecieron 8277,60 dólares en su caja de ahorro. Hubo muchas reacciones en redes sociales. Algunos afirmaron incluso que llegaron a realizar compras con este saldo.

“Yo pude comprar una notebook y un iPhone en Tiendamia y ya me aprobaron la compra”, afirmó una usuaria, en referencia a los dólares que aparecieron “mágicamente” en las cuentas de Ualá. Frente a esto, un usuario les advirtió: “A juntar los usd que queda en negativo la cuenta”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/DrunkenSailor53/status/1925241078577287392&partner=&hide_thread=false Yo pude comprar una notebook y un iphone en Tiendamia y ya me aprobaron la compra — Martin ex Pescador (@DrunkenSailor53) May 21, 2025

A otros, Ualá les bloqueó las operaciones y les quitó los dólares que habían sido asignados por error: “Tenía los 8277 y ahora no tengo nada. Ni mi ex me ilusionó tanto”, expresó otra cibernauta, desilusionada.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Nico_Fiorio/status/1925251231791951897&partner=&hide_thread=false Hola disculpa pero a mí me falta mi plata. No figura el saldo que yo tenía anteriormente. Es una falta grave de seguridad financiera — Nicolas Fiorio (@Nico_Fiorio) May 21, 2025

No obstante, otros denunciaron que de sus cuentas no sólo les quitaron el saldo que se materializó por un imperfecto del sistema, sino también el saldo con el que contaban previamente. “No figura el saldo que yo tenía anteriormente. Es una falta grave de seguridad financiera”, dijo otro usuario de la billetera virtual.

¿Cuál fue la respuesta de Ualá?

Por el momento, la billetera virtual fundada por Pierpalo Barbieri no emitió ningún tipo de comunicado oficial. No obstante, la cuenta verificada de Ualá en X comenzó a resónder una a una las quejas de los usuarios afectados.

“¡Hola! Estamos atravesando inconvenientes momentáneos en la sección de Invertir Dólares con Ualintec Capital que generan que se visualice un saldo disponible incorrecto. Estamos trabajando para que se regularice lo antes posible, te pedimos disculpas por la situación. Saludos!”, es la respuesta automática que proporcionó la empresa en cada posteo donde los usuarios se expresaron sobre los más de ocho mil dólares que aparecieron en sus cuentas de manera repentina.

Finalmente, la billetera virtual reconoció que los 8277,60 dólares que aparecieron en las cajas de ahorro de algunos usuarios se dio por un error de programación, un imperfecto del sistema.