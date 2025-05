El gobierno relajó los controles para el uso de dinero no declarado

En busca de más de u$s 200.000 millones que están atesorados fuera del sistema formal, el gobierno nacional anunció medidas para incentivar el uso de dinero no declarado. Entrarán en vigencia desde el 1º de junio.

El titular del Palacio de Hacienda no apeló a la fina ironía cuando un periodista le preguntó si un ministro de Economía ahora podía traer los dólares guardados afuera. Caputo se sintió interpelado: “¿Vos decís que yo tengo dólares abajo del colchón? No seas irrespetuoso”, bramó fuera de línea y lo intimó a que se rectifique. Por las dudas, explicó que “tener dólares en el exterior está permitido”. El funcionario tiene parte sus ahorros en una plaza de baja tributación fiscal. Pero aclaró: “Eso no es tenerlos abajo del colchón”.

Sin control

Se derogarán los regímenes de información por el cual los comercios deben informar todas las operaciones que realicen. Tampoco estarán alcanzadas las ventas de autos usados ni las expensas menores a $ 32.000.

Escribanos y agentes inmobiliarios no deberán brindar información al organismo recaudador. Tampoco los proveedores de servicios públicos. Ni las administradoras de tarjetas de crédito por las compras que una persona realiza usando ese medio de pago.

Asimismo, se elevó el monto a partir del cual Arca controlará las transferencias, pasando de $ 1 millón a $ 50 millones. En el caso del retiro en efectivo, el control que hoy se realiza en operaciones de cualquier valor, pasará a hacerse recién cuando supere los $ 10 millones. Las personas físicas podrán acordar depósitos a plazo fijo hasta $ 100 millones sin fiscalización (actualmente el límite es $ 1 millón) y las jurídicas hasta $ 30 millones. Los bancos tendrán prohibido exigir una declaración jurada a sus clientes.

El gobierno aseguró que, además, trabaja en un proyecto de ley que enviará al Congreso para modificar la ley penal tributaria y la de procedimiento tributario. El objetivo, explicó Caputo, es “blindar a los ahorristas argentinos”. Desde Casa Rosada no confirmaron cuando será ingresado el texto al recinto legislativo.

El Fondo apoya

El Fondo Monetario Internacional (FMI) saludó las medidas del gobierno para promover el uso de dólares “bajo el colchón” pero recordó que deben cumplir con las normas internaciones de lavado de activos. “Estamos siguiendo de cerca los acontecimientos en este tema y, por supuesto, el equipo estará listo para brindar una evaluación a su debido tiempo”, aseguró Julie Kozack, la vocera del organismo, en una conferencia de prensa en Washington.

La funcionaria destacó que las autoridades argentinas “se han comprometido a fortalecer la transparencia financiera y también a alinear el marco de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de Argentina con los estándares internacionales, así como a desregular la economía para fomentar su formalización”.

Alerta reservas

A través de facilitar el uso de dinero no declarado, el gobierno espera también sumar dólares para acercarse a la meta de acumulación de reservas pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a cambio de recibir un salvataje financiero por u$s 20.000 millones. La primera revisión es a fin de junio y la mayoría de los analistas del mercado estiman que deberá solicitar un waiver.

Aun cuando le dé esa venia, el interés en que junte dólares explica la laxitud con la que el organismo recibe la relajación de normativas que, en última instancia, apuntan a impedir el blanqueo de plata que eventualmente puede provenir del crimen organizado.

“Las políticas del gobierno del presidente Javier Milei continúan arrojando resultados impresionantes”, alucinó Kozcak. Y completó que “el Fondo continúa apoyando a las autoridades en sus esfuerzos por crear una Argentina más estable y próspera”.

El gobierno resolvió no comprar dólares hasta tanto el tipo de cambio no llegue al piso de la banda, pese a que el acuerdo con el Fondo faculta a las autoridades para comprar divisas en el mercado único cuando el tipo de cambio se encuentra dentro de la banda de flotación. Por eso, solo compró u$s 650 millones cuando necesita sumar u$s 4.700 millones para cumplir con su prestamista.