Javier Milei aseguró que "terminó la etapa de estabilización y ahora viene el crecimiento"

“El cepo es una herramienta monstruosa, porque no permite que ustedes elijan en qué quieren ahorrar. Influye sobre el futuro”, sostuvo Milei durante su ponencia.

Además, dijo: “Abrimos el cepo, porque la libertad no se negocia, la política en este gobierno se guía por la ética. La miserabilidad política decía que no íbamos a abrir el cepo cambiario en un año electoral, que no nos íbamos a arriesgar”.

En tanto, destacó el acuerdo logrado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y criticó a los críticos de su gobierno que vaticinaban que no iba a poder lograrlo: "Que la vayan a buscar, la tienen adentro".

Milei agradeció al equipo de gobierno por el "coraje de acompañarme en esta jugada verdaderamente heroica" y le dedicó sus palabras especialmente al ministro de Economía, Luis Caputo: "Se sentó en la peor de las sillas eléctricas".

"Ñoños republicanos"

El presidente aseguró que con Caputo tienen una "relación simbiótica" y, tras ello, fustigó a quienes critican sus formas, en clara alusión al expresidente Mauricio Macri.

Milei criticó a los "ñoños republicanos" que ponen el foco en sus maneras de expresarse y de gobernar, y destacó que “con la motosierra iniciamos el ajuste más grande de la historia de la humanidad” para elogiar al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Y volvió sobre la negociación con el FMI. Al respecto, Milei dijo que "el problema más grave fue la estupidez de ley que sacó Martín Guzmán que obliga a tener que pasar a un programa del Fondo por el Congreso". En este punto, se volvió a referir tanto a diputados como a senadores como "degenerados fiscales”.

"Hoy es la hora del crecimiento económico"

Tras las críticas, el presidente se refirió a la situación actual del país.

“Concluimos la etapa de la estabilización, hoy es la hora del crecimiento económico. La inflación tiene fecha de defunción a mitad del año que viene", aseguró Milei.

Por último, el presidente señaló: “Hoy nosotros somos admirados en todas partes y Sandra Pettovello (ministra de Capital Humano) recorre el mundo explicando el caso argentino”.