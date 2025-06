Alejandro Sanz rompió el silencio tras la denuncia viral de una joven española

La acusación de lvete

“Necesito contar mi historia con Alejandro Sanz por la niña que fui, pero sobre todo por la mujer que soy hoy”, comenzó Ivet en su video en TikTok.

“Yo alucinaba con que alguien como él tan famoso y tan querido por todo el mundo me mandaba mensajes privados, me comentaba mis fotos o incluso publicaba cosas mías en sus redes y el vínculo fue a más y quedamos por primera vez en privado cuando yo tenía 18 años, él tenía 49 en ese momento”, relató la española. Luego, agregó: “Alejandro Sanz sabía perfectamente lo que yo era, desde el principio lo sabía, yo era una niña, una niña que con 19 años se puso a trabajar de dependienta para recorrerse toda España".

La joven explicó que durante su relación amorosa, el cantante le propuso trabajar como su asistente. Durante ese tiempo, asistió a más de 10 conciertos en solo un mes y medio y, según relató, a sus 22 años dejó su hogar en Barcelona para mudarse a Madrid sola y seguirlo en su carrera.

Sobre los detalles de su vínculo, la joven aclaró: “Mi vínculo personal con Alejandro Sanz fue irremediable y se convirtió en íntimo y sexual. Pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla. No tengo palabras para expresar lo que he sentido. Me siento engañada, me siento utilizada, me siento humillada, me siento incluso sucia porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad”.

Luego, detalló: "Sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo consideraba y considero moral e incluso humano". Hacia el final del video compartió una reflexión: "Ya no soy esa niña que esta dispuesta todo por estar más cerca de él. La Ivet de hoy sabe lo que es un vínculo sano, proporcional y recíproco y reconoce cuándo alguien hace las cosas con el corazón y cuándo alguien se siente tan vacío por dentro que solo se siente bien usando el corazón de los demás".

La aclaración de Ivet

Ante la repercusión de sus dichos, la joven catalana compartió una historia en Instagram aclarando algunos detalles. Frente a los usuarios que le comentaron que realice las debidas denuncias judiciales, Ivet explicó: “Quiero que sepan que mis declaraciones se refieren a actitudes moral y humanamente inaceptables… En ningún caso lo acuso de un delito”.

La respuesta de Alejandro Sanz

Por medio de sus redes sociales, el cantante español dio su versión de los hechos. En una historia en su cuenta de Instagram, Alejandro Sanz escribió: "Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora".

En ese mismo descargo, el musico dio detalles de un acontecimiento que según él ocurrió meses antes de la denuncia. "En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no”, comentó Sanz. Luego, agregó: "Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad".