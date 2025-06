El tiempo en Rosario: la semana sigue con frío y sin sol

Cómo sigue el tiempo el resto de la semana

No, no hay lluvias durante esta particular semana integrada por dos feriados y tres días laborables. Sin embargo, será necesario abrigarse porque las temperaturas serán bajas, el sol será algo esquivo y el viento aportaría para bajar la sensación térmica.

El jueves, en tanto, el termómetro marcaría 5 grados durante la mañana y la máxima se estiraría diez grados, es decir, llegaría a los 15. También estaría nublado, en prticuar durante la tarde.

Más sol se espera para el viernes, pero un registro térmico muy similar a los días previos: 6 de mínima, 15 de máxima. El sábado, nublado, la temperatura se movería entre los 7 y los 16.