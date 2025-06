Labayru: "Ahora que tenemos la policía de nuestro lado, vamos a prohibir los trapitos"

“Estamos saliendo de la pandemia de inseguridad que nos había dejado el abandono del kirchnerismo, pasamos de los 20 patrulleros que nos dejó Perotti a más de 300 con Maximiliano Pullaro, ahora es el momento de avanzar contra quienes se apropian del espacio público, amenazan y extorsionan a los rosarinos de bien”, explicó la candidata de Unidos.

Labayru recordó su experiencia al frente de la Secretaría de Control y Convivencia en el periodo 2019-2023. “A mí no me la contaron, yo estuve ahí cuando íbamos con los inspectores municipales a hacer operativos y no teníamos a la policía acompañándonos porque no tenían ni los recursos ni la espalda política para actuar. Eso es lo que cambió desde la llegada de Maxi Pullaro”, subrayó.

Según Labayru, “no hay más tolerancia para la extorsión ni para el delito ni para quienes se quieran apropiar de la calle y de los espacios públicos”. En ese sentido, indicó que trabaja para “darle las herramientas legales a los agentes de control y a la policía para que puedan actuar”.

Labayru destacó también que en los primeros seis meses del año el municipio logró la detención de 105 cuidacoches, la misma cantidad que en todo 2024