Barrio Molino Blanco: imputan por narcomenudeo a integrantes de una familia ligada a disputas violentas

Allanamiento por narcomenudeo

En la requisa se secuestraron 7 envoltorios de nailon con una sustancia similar a cocaína de un peso de 1 grado que estaba en poder de Elías R., otro envoltorio de un peso similar, 115 gramos de cocaína que que se hallaron en un pasillo de la vivienda junto a la ventana de la cocina y 7 gramos de flores de marihuana, además de una balanza de pequeñas dimensiones, un cuaderno con anotaciones y recortes de nailon, elementos típicos de la actividad de fraccionamiento y venta a baja escala.

Los acusados son familiares y allegados a Alejandro Gastón Berlari, un preso de alto perfil condenado a 23 años de prisión por matar a Jonatan Ancherama. El homicidio ocurrió en el contexto de una disputa entre familias ligada a la venta de drogas que provocó cinco homicidios en ocho meses.

El de Ancherama fue el primer crimen de 2020. A las 6.30 del 1º de enero de ese año, el joven de 25 y con un prontuario abierto por robos estaba frente a la cancha del Club Atlético Millonario, en Pineda y el pasaje 503, cuando pasó un auto Sedan blanco y el que iba como acompañante le disparó dos veces. Lo hirió en la zona lumbar y en el brazo izquierdo. A su hermano le avisaron que lo habían herido y llegó a buscarlo en moto. Lo encontró en el suelo, aún consciente. “Me pegó «Franquito», llevame a casa que estoy bien”, repetía camino al hospital donde falleció.

Siete meses antes, en mayo de 2019, habían asesinado a su tío Rodolfo, de 29 años, y a su primo Germán, de 25, con catorce tiros en la cuadra de Melincué al 2400, donde los heridos quedaron tirados uno sobre el otro detrás de un utilitario.

Por la muerte de “Jony” los testimonios apuntaron a Franco y Gastón Berlari, detenido días después y finalmente condenado como quien conducía el auto. Lo incriminaron mensajes enviados a la novia de la víctima en los cuales le advertía que, de tomar represalias por el doble crimen de mayo, lo hiciera directamente con él pero no con “criaturas”: "Yo ando en la calle. No me escondo ni nada. Que no de la cabida con criaturas. Si él da la cabida que después se la aguante".

Doble crimen en Molino Blanco

Siete días después, la noche del 8 de enero de 2020, la familia del verdulero Alejandro Berlari —padre de Gastón— tomaba fresco frente a su casa de Alzugaray y Sadi Carnot, a escasos metros de la diagonal que traza la calle Pineda en paralelo a la vía en ese sector de Molino Blanco. Había niños jugando en la calle cuando una moto tipo enduro con dos encapuchados irrumpió en la cuadra alrededor de las 22 y uno de ellos abrió fuego.

El hombre de 49 años recibió varios balazos en el pecho y murió minutos después en el Hospital Provincial. Su nuera Antonella —de 22 años, pareja de Gastón y madre de una hija de ambos de entonces 4 años—, fue alcanzada por un tiro en la nuca que la mató en el acto. Un hermano de Berlari, de 43, terminó internado con heridas en el abdomen. En tanto que Karen B. —ahora imputada— y otra mujer resultaron baleadas en las piernas cuando intentaron proteger a los niños.

Días después, Brian Joen Díaz fue detenido como autor del doble crimen cuando entraba con un nombre falso y herido con 16 balazos al Hospital Clemente Álvarez. Al año aceptó 17 años de condena en un juicio abreviado. En todos los casos las disputas ligadas al narcomenudeo —la misma trama ahora atribuida— se mencionaron como trasfondo de los ataques.