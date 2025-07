Emilia Mernes lanza un disco con un mensaje contra la exigencia de perfección

“Me dijeron que soy un producto, que solo sirvo para ser linda, que tengo que estar siempre hot, pero no tanto . Que tengo que tener los mejores números, que no escribo mis canciones, que tengo que hacer otra música, que tengo que decir tal cosa, tal otra, pero no así. Que me tengo que vestir de cierta manera, mostrar menos, mostrar más, no tener errores, no enojarme, no ponerme triste, no sentirme mal”, siguió Mernes.

Las críticas a Emilia Mernes y su respuesta

Vale recordar que Emilia lanzó tres sencillos del álbum: “Bunda” junto a Luísa Sonza, “Blackout” junto a TINI y Nicki Nicole, “Pasarella” junto a Six Sex. Las canciones y sus respectivos videos recibieron críticas por ser considerados hipersexualizantes de los cuerpos de las mujeres y superficiales al exaltar las marcas de lujo.

Sin embargo, según el mensaje que compartió Emilia, esto sería una búsqueda para cuestionar ese estereotipo de artista pop. “Con este EP hice lo que quise, lo que sentí. Exageré todo. Me burlé, me fui a lo más irónico, y aun así, las exigencias continuaron”, afirmó.

“No soy un robot, ni un maquillaje perfecto ni un maniquí de pasarela. Sí, me encanta ese juego de diva pop y no voy a dejar de hacer la música que me gusta con la estética que me gusta, pero todo eso no me define. Me cansé de leer críticas vacías, me cansé de que me digan lo que tengo que hacer. La perfección que dicen que yo vendo, en realidad, es la que ellos pretenden, y no existe. Porque no voy a dejar de equivocarme, no voy a dejar de cambiar, no voy a dejar de crecer”, sumó Mernes.

“Me costó un montón, pero aprendí a decirme cosas lindas y a seguir haciendo lo que me gusta, más allá de las expectativas de los demás. Sigan intentando ser felices siempre y hagan lo que les gusta, aunque quieran convencerlas de que no son suficientes o ‘perfectas’ para eso, se los digo y me lo digo: no busquemos afuera lo que hay dentro nuestro”, concluyó.

Finalmente, se refirió al tema que cierra homónimo que cierra el nuevo disco, en el cual sintetizará este mensaje. “‘Perfectas’ es una canción que hice a flor de piel, desde lo más profundo de mi corazón. Y si a una sola persona su mensaje le sirve, a mí ya me alcanza”, subrayó.