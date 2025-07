Un banco quiere cobrarle a una empresa un crédito por $86 millones que nunca tramitó

El 30 de mayo los directivos de la empresa ingresaron a su cuenta del BBVA, con quienes tienen trato habitual en la sucursal de San Lorenzo, para depositar el sueldo de dos empleados. Siete minutos después y sin que ellos lo supieran el banco había otorgado un crédito a la empresa por 86 millones que la sociedad no había solicitado y; como parte de la operación, ese dinero fue a su vez acreditado casi en el mismo momento a cinco cuentas diferentes de otros bancos argentinos con casa matriz en CABA. Hasta el momento desde el BBVA no se hicieron cargo del tema y le rechazaron un pedido de explicaciones, además la empresa tuvo que aportar una caución fiscal para evitar que les cobren.

La empresa es "La Barquita" SRL y Martín Baggiori, apoderado de la firma relató que; "De los 50 empleados que tenemos; dos o tres cobran por medio de cuentas en el BBVA. Cuando quisimos depositarles y nos metimos en el homebanking para hacer la operación apareció un mensaje en la pantalla que informaba que el sistema informático del banco estaba “en mantenimiento”. La operación tardó 7 minutos; cerramos y nos olvidamos. El lunes 2 de junio me mandan un informe del banco y hablo con el gerente de la sucursal local y me informan que debía, con intereses bancarios, unos 115 millones de pesos" .

“Si vos vas y abrís una cuenta en el banco te piden garantías de todo tipo y ni hablar si solicitas un crédito, pero resulta que en este caso habilitaron millones de pesos para mi empresa y el dinero fue depositado en cinco cuentas también truchas. Y si me pongo a pensar me pregunto; cómo es posible que alguien haya abierto cuentas en otros bancos sin ninguna garantía y con titulares con nombres ridículos, una de las cuentas estaba a nombre de Jacinta Pichimahuida“.

Cuando el problema se instaló Baggiori pidió explicaciones y el gerente el banco de la sucursal San Lorenzo le dijo que debía elevar el reclamo a la casa matriz en CABA y le facilitó un número de atención; un 0800. Así fue que elevó su queja y tuvo por contestación: "Su reclamo fue desestimado".

El empresario acudió a la Fiscalía de San Lorenzo y durante la feria judicial logró que una jueza de Villa Constitución aceptara una cautelar y presentó una denuncia penal por defraudación y estafa. “Tenía que comenzar a pagar 12 millones y para evitar entrar en mora, con lo que eso significa para la relación entre una empresa y los bancos, tuve que hacer una caución judicial de 30 millones de pesos, que por suerte pude conseguir", expresó el indignado empresario.

El banco ausente

Baggiori expresó que el BBVA "no emitió al respecto ni me informó ninguna respuesta técnica o legal sobre cómo se gestionó el préstamo y por qué no hubo controles sobre un movimiento de semejante magnitud. Llamo al gerente y le pido explicaciones, pero no sabe nada de lo que sucede conmigo, su cliente desde hace años, voy a demandar al banco, incluso el gerente, porque ya pasó mucho tiempo sin respuesta, lo único fue un mensaje automático diciendo que el reclamo fue recibido satisfactoriamente”.

"El banco tardó 7 minutos en generar 86 millones y luego repartirlos en cinco cuentas, pero tardó 30 días en rechazar mi queja. Por lo que sé en el BBVA están llenos de demandas por estos temas. Evidentemente no tienen la seguridad bancaria necesaria para el tipo de banco que uno cree que es".

Por el momento Baggiori sólo tiene a mano la medida cautelar y mantiene la esperanza de que se aclare la situación y pueda evitar pagar un crédito que su empresa nunca pidió.