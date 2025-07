La supertasa no baja al dólar oficial, que pegó un salto de $25

La demanda de dólares no afloja. Las altas tasas ofrecidas para colocar letras y títulos en pesos no terminan de convencer.

En el mercado de futuros, el dólar mayorista “priceó” a $1.308 para fin de mes, por debajo del precio oficial. Matías Rajnerman, jefe de Macroeconomía del Banco Provincia, destacó que esto es poco habitual. Para finales de diciembre, los contratos operaron a un dólar de $1.494, en el techo de la banda cambiaria. El economista Christian Buteler expresó que se vendieron contratos a fin de mes por debajo del precio de contado pero igualmente la cotización cerró en máximos. En total se negociaron u$s 1.225 millones en el segmento a término.

La tasa que arrasa

Para Rajnerman, parte de la presión cambiaria llegó a partir de los pesos que no fueron absorbidos en la licitación del martes. Es que parte de los $2,8 billones sobrantes se usarán para adecuar encajes pero otra parte “quedó afuera por la incertidumbre sobre el rumbo económico”. Advirtió que la suba del dólar, incluso después de que Economía convalidara una suba de tasas, muestra que “el mercado está exigiendo todavía más rendimiento para quedarse en pesos”.

El problema, alertó, es que las subas de tasas ya están en un terreno de “rendimientos decrecientes,” ya que no es lo mismo pasar de 2 % a 3 % o de 3 % a 4 %, que de 4 % a 5 %. “El que no quiso pesos hasta ahora difícilmente cambie de opinión si las tasas suben un poco más”, abundó. A su vez, el tipo de cambio todavía tiene bastante margen para llegar al techo de la banda. “Con estas tasas, el dólar debería llegar a $1.360 para que la Lecap con vencimiento a fines de octubre arroje un rendimiento por encima del techo de la banda de ese momento, que serían $1.500”, señaló. Esto muestra , dijo, que el mercado no espera que el dólar supere ese techo en el corto plazo pero también que “si el escenario adverso sigue ganando terreno, tiene todavía algo de recorrido para arriba”.

Para Buteler, más allá de las finanzas públicas, las tasas elevadas tienen un impacto directo en la economía real. “La política monetaria restrictiva, diseñada para absorber pesos, contener la presión sobre el dólar y los precios, está comenzando a generar fricciones en el sistema productivo”, señaló. Por otra parte, la flexibilización de los controles cambiarios modificó el escenario monetario, lo que podría forzar al Tesoro a ofrecer premios aún mayores en futuras licitaciones. “Sin cepo, rollear es más difícil y oneroso”, dijo.

De acuerdo con datos privados, el mes próximo habrá dos vencimientos de deuda por un total de $38 billones, pero unos $10 billones corresponden al Banco Central. Otros $38 billones restarán hasta las elecciones, a los cuales habría que descontar las tenencias intraestado. Entonces, el objetivo de Economía será generar una propuesta por unos $14 billones para el 13 del mes próximo y otros tantos para el fin de mes.

Muralla de vencimientos

Rajnerman explicó que “de alguna manera se armó una muralla de vencimientos” previo a las elecciones de octubre. Frente a ello, una de las posibles medidas para retirar liquidez sería llamar a algún canje de deuda. Esa alternativa fue utilizada durante el último año del gobierno de Alberto Fernández, con Sergio Massa en la conducción del Ministerio de Economía.

En medio de esta tensión, la Bolsa porteña frenó un rally alcista de más de una semana y bajó este miércoles 30 de julio, mientras los bonos en dólares operaron mixtos. El S&P Merval avanzó 0,1 % pero medido en dólares cedió 2,2 %. Los ADRs también cotizaron con retrocesos generalizados. En renta fja, el Global 2046 encabezó las bajas, del 1,9 %, mientras que la mayor alza, del 0,8 %, la anotó el Bonar 2030.

Se aguarda que el directorio del FMI apruebe esta semana la primera revisión del programa de facilidades extendidas vigente con el país, lo que destrabaría un desembolso de unos u$s 2.000 millones. También se espera que el gobierno publique en el Boletín Oficial el decreto de baja de retenciones. Se estima que la demora en relación al anuncio del sábado tiene que ver con las negociaciones para asegurarse la liquidación.